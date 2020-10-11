الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم المقاولون العرب





يأتي هذا لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل، يأتي ذلك بعدما تألق اللاعب مع صفوف الذئاب في الموسم الحالي وحجز مكانا أساسيا بتشكيل فريقه.







ويسعى مسؤولو نادي الزمالك لتدعيم خط الوسط في الفترة المقبلة في ظل النقص العددي في هذا المركز .







وهذا بسبب عدم عودة محمود عبد العزيز من الإصابة بالصليبي، بخلاف عدم ظهور محمد حسن بالمستوى المطلوب في الفترة الماضية. ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات مع إدارة المقاولون العرب .







وهذا للحصول على خدمات اللاعب ومعرفة شروط مسؤولي الذئاب للاستغناء عن لاعب الوسط.

يسعي مسؤولو نادي الزمالك للتعاقد مع محمد مجلي لاعب وسط فريق المقاولون العرب