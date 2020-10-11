جو بايدن: ترامب لن يقدر على هزيمتي إلا بـ طريقة واحدة فقط

زعم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن ، إن "الطريقة الوحيدة" التي يمكن أن يخسرها أمام الرئيس دونالد ترامب هي من خلال "الخداع" السياسي.





وقال بايدن في حشد انتخابي في إيري بولاية بنسلفانيا، "ها هي الصفقة يا رفاق، يجب أن تتأكدوا من الخروج والتصويت، لأن الطريقة الوحيدة التي نخسر بها ذلك هي من خلال الخداع الذي يحدث فيما يتعلق بأماكن الاقتراع".









واتهم بايدن ترامب بـ "محاولة وضع الناس في مراكز الاقتراع.. نفس الأشخاص الذين رأيتهم يقفون، يعيقون طريق الناس في فرجينيا واللافتات والبنادق معلقة على أكتافهم".





وبدا أنه يشير إلى مظاهرة مؤيدة لترامب في موقع اقتراع شخصي مبكر في فيرفاكس، فيرجينيا في 19 سبتمبر.



