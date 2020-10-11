جو بايدن: ترامب لن يقدر على هزيمتي إلا بـ طريقة واحدة فقط

زعم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن "الطريقة الوحيدة" التي يمكن أن يخسرها أمام الرئيس دونالد ترامب هي من خلال "الخداع" السياسي.
وقال بايدن في حشد انتخابي في إيري بولاية بنسلفانيا، "ها هي الصفقة يا رفاق، يجب أن تتأكدوا من الخروج والتصويت، لأن الطريقة الوحيدة التي نخسر بها ذلك هي من خلال الخداع الذي يحدث فيما يتعلق بأماكن الاقتراع".
واتهم بايدن ترامب بـ "محاولة وضع الناس في مراكز الاقتراع.. نفس الأشخاص الذين رأيتهم يقفون، يعيقون طريق الناس في فرجينيا واللافتات والبنادق معلقة على أكتافهم".
وبدا أنه يشير إلى مظاهرة مؤيدة لترامب في موقع اقتراع شخصي مبكر في فيرفاكس، فيرجينيا في 19 سبتمبر.
قال مسؤولو الانتخابات في مقاطعة فيرجينيا إن المجموعة بقيت على بعد 100 قدم من مدخل المبنى ، وخلافًا لما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي ، لم يمنعوا الوصول إلى المبنى بشكل مباشر.
أقر بعض الناخبين وموظفي الاقتراع شعروا بالخوف من المجموعة التي لوحت بالأعلام الأمريكية ولافتات ترامب وعلم فيتنام الجنوبية السابقة، وهو رمز شائع مناهض للشيوعية. وهتفوا مطالبين بـ "أربع سنوات أخرى".
وقبل مغادرته الولاية، قال بايدن للصحفيين إن تعليقاته "خرجت قليلًا من سياقها" وأضاف "سأقبل نتيجة هذه الانتخابات، هذه الفترة".
وقال بايدن سابقًا إن أكثر ما يقلقه هو محاولة ترامب "سرقة" النصر، وجندت حملته مئات المحامين والمتطوعين لمنع الفوضى في يوم الانتخابات.
واتهمت حملة ترامب بايدن بالكذب وإذكاء الخوف.
ولقد استخف ترامب بنفسه كثيرًا بالتصويت عبر البريد ، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى مستويات قياسية هذا العام بسبب الوباء.