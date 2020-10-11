النصر السعودي يقترب من التعاقد مع مسعود أوزيل

أفادت تقارير صحفية بأن النصر يقترب من تقديم عرض مالي ضخم للتعاقد من الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي.





وذكر الصحفي سيزار لويس ميرلو، أن نادي النصر قدم عرضًا بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني إلى أرسنال، من أجل التعاقد مع أوزيل، وسط رغبة من إدارة أرسنال للتخلي عن اللاعب.





وتقدم النصر بعرض لأوزيل بأن يكون العقد لمدة موسمين، بقيمة تقدر بملايين، ولكن نية اللاعب حازمة، بأنه لا يريد الرحيل عن أرسنال، رغم أنه خارج اهتمامات "جانرز".





وأجرى النصر عددًا كبيرًا من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزها الأرجنتيني بيتي جونزاليس، عبد الفتاح عسيري، عبد المجيد الصليهم، كيم جين سو.



