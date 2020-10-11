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رياضة

النصر السعودي يقترب من التعاقد مع مسعود أوزيل

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أفادت تقارير صحفية بأن النصر يقترب من تقديم عرض مالي ضخم للتعاقد من الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي.

وذكر الصحفي سيزار لويس ميرلو، أن نادي النصر قدم عرضًا بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني إلى أرسنال، من أجل التعاقد مع أوزيل، وسط رغبة من إدارة أرسنال للتخلي عن اللاعب.

وتقدم النصر بعرض لأوزيل بأن يكون العقد لمدة موسمين، بقيمة تقدر بملايين، ولكن نية اللاعب حازمة، بأنه لا يريد الرحيل عن أرسنال، رغم أنه خارج اهتمامات "جانرز".

وأجرى النصر عددًا كبيرًا من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزها الأرجنتيني بيتي جونزاليس، عبد الفتاح عسيري، عبد المجيد الصليهم، كيم جين سو.

ويستأنف النصر تدريباته تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعد وصوله الرياض مع طاقمه المعاون والطبي، في إطار الاستعداد لانطلاقه الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والنصر أبرم عدد من الصفقات القوية في الميركاتو الصيفي، مما جعله مطالب بالموافقة على رحيل عدد من النجوم سواء المحليين أو الأجانب، أبرزهم جوليانو، ويحيى الشهري ومؤخرا بيتروس.
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