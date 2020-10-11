AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

توقف حركة السير بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الدولي بمدينة دمنهور

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:44 م
السيارة المقلوبة
السيارة المقلوبة
Advertisements
أسماء الجنبيهى

توقف حركة السير علي الطريق الدولي أمام مدخل مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد ، أثر إنقلاب سيارة نقل ثقيل في منتصف الطريق.


وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد إنقلاب سيارة نقل ثقيل أمام مدخل مدينة دمنهور علي الطريق الدولي، أدي إلي توقف حركة السير.


و علي الفور إنتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، و رجال المرور لفتح الطريق وسير حركة المرور ، و سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.


وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا :- 2.651 مليار جنيه تنعش البحيرة.. حصاد عامين من الإنجازات


توقف حركة السير بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الدولي بمدينة دمنهور
توقف حركة السير بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الدولي بمدينة دمنهور
توقف حركة السير بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الدولي بمدينة دمنهور
AdvertisementS

ترشيحاتنا

شيكابالا يتجاهل تصريحات أحمد فهمى.. ومذيع الزمالك يصفه بـ الكومبارس

قبل مواجهة الزمالك.. الرجاء يخشى السيناريو الكارثي بـ الدوري المغربي

أزمات أحمد فهمي عرض مستمر.. تراشق ومشادة مع شيكابالا.. خلافات مع محمد رمضان

بي سي جي.. لقاح واعد قد يقضي على فيروس كورونا

فيديو جراف.. اكتشاف كنوز من الرخام في طريق جبل الجلالة

إلغاء جميع الإجازات الاستثنائية في الإدارات التعليمية والمدارس استعدادا لبدء الدراسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أشهر من تعافي فيروس كورونا.. أعراض مزعجة طويلة الأجل

بجمبسوت جذاب.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال تكشف جمالها

عيد ميلاد الهضبة.. كيف تغيرت شخصية عمرو دياب مع دينا الشربيني؟