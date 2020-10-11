توقف حركة السير بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الدولي بمدينة دمنهور

توقف حركة السير علي الطريق الدولي أمام مدخل مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد ، أثر إنقلاب سيارة نقل ثقيل في منتصف الطريق.





وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد إنقلاب سيارة نقل ثقيل أمام مدخل مدينة دمنهور علي الطريق الدولي، أدي إلي توقف حركة السير.





و علي الفور إنتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، و رجال المرور لفتح الطريق وسير حركة المرور ، و سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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