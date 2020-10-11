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أخبار العالم

إنقاذ 776 شخصا .. بيان هام لحرس الحدود السعودي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:47 م
حرس الحدود السعودي
حرس الحدود السعودي
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محمود نوفل
أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه في إطار تنفيذ المملكة للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمرارًا في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ برًّا وبحرًا؛ تمكّن رجال حرس الحدود من إنقاذ 776 شخصًا من جنسيات مختلفة.


وبين القريني في بيان صحفي أن حرس الحدود، ضمن مهامه في حماية أمن الحدود برًا وبحرًا من شبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف أمن ومقدرات المملكة، وتمتهن تهريب الأشخاص والمواد المخدرة والأسلحة؛ تمكن خلال العام الحالي من إحباط محاولات تهريب (16.650) طنًّا من مادة الحشيش المخدر، و(685) طنًّا من مادة القات المخدر، و(1360647) قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدرة، إضافة إلى (2183) قطعة سلاح مختلفة، و(789368) قطعة من الذخيرة المتنوعة، و(63) قطعة من المواد المتفجرة، والقبض على (5376) شخصًا تورطوا في تهريبها بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة.


وأوضح أن رجال حرس الحدود تمكنوا من إحباط محاولات تسلل (48.505) أشخاص حاولوا الدخول والخروج من أراضي المملكة بطريقة غير نظامية؛ مما حتم التعامل معهم حسب ما يقتضيه نظام أمن الحدود؛ حيث بلغت حالات التسلل للداخل (44.912) حالة.


وأفاد بأن حالات التسلل للخارج بلغت (3.593) حالة، وفي حينه تمت المباشرة في استكمال جميع الإجراءات النظامية حيال الأشخاص بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى.


وأكد المقدم القريني أن رجال حرس الحدود مستمرون بكل عزم وحزم في حماية أمن حدود المملكة من كل محاولة تستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها.
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