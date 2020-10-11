محافظ الفيوم: استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد بإجراءات احترازية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء وزارات التربية والتعليم والزراعة والكهرباء، ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية والطرق والتخطيط والشئون القانونية والتخطيط العمراني والتفتيش المالى والاداري بالمحافظة .
ناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومراجعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد والسيول، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.
تناول الاجتماع عرض استعدادات كافة المدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة الفيوم والجهات ذات الصلة لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكيد على كافة الجهات بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وكشف المحافظ عن دخول عدد 5 مدارس جديدة الخدمة العام الدراسي 2020/2021 لأول مرة وكذا 20 مدرسة تم توسعتها و41 مدرسة أخري تم عمل الصيانة الشاملة لها وستدخل الخدمة هذا العام أيضًا، مشددًا على ضرورة توصيل كافة المرافق لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية قبل بدء الدراسة.
وجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن بضرورة الارتقاء بمستوي النظافة العامة والتجميل بكافة المناطق المحيطة بالمدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة الفيوم، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها قبل بدء العام الدراسي الجديد، مع استمرار المتابعة لأعمال النظافة.
وقرر المحافظ، تشكيل لجنة من مسئولي الوحدات المحلية وهيئة الأبنية التعليمية والاسكان والتخطيط العمراني، لاجراء مسح كامل لكافة المدارس والمعاهد الأزهرية وذلك لمراجعة جميع المرافق والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.
كما وجه المحافظ رؤساء المدن ووكيل وزارة الزراعة، بحصر كامل لأعداد الإزالات التى تمت خلال الأسبوع الماضي والإجراءات التى تم اتخاذها حيالها، مع التشديد على مديري الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات للتصدي بكل حزم لأي حالة تعدي تتم على الأراضي الزراعية، مؤكدًا على رؤساء المدن، بالسماح لأصحاب تراخيص البناء الصادرة، بالبناء والتشطيبات حتي الدور الرابع فقط، مع الالتزام بتشطيب واجهات المباني.
وأوضح "الأنصاري" أنه سيتم تطوير المناطق غير المخططة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بديلة، وذلك تفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلي أنه سيتم البدء بمدينة الفيوم ثم باقي المدن بالمراكز.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة لدراسة إعادة الشكل المروري بالكامل داخل مدينة الفيوم وذلك لتيسير حركة السير وتقليل الكثافات والاختناقات المرورية بالمدينة.
كما أكد المحافظ على كافة الجهات ذات الصلة المباشرة بأزمة السيول، برفع درجة الاستعدادات للدرجة القصوي تحسبًا لهطول أية أمطار أو سيول خلال المرحلة المقبلة خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء، ووجه مسئولي الكهرباء والري بتشغيل كافة محطات الري فى أسرع وقت ممكن.
أما فيما يتعلق بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، أكد المحافظ على رؤساء المدن بضرورة الانتهاء من هذا الملف خلال الفترة المقررة بنهاية أكتوبر الجاري وتشجيع المواطنين لاستكمال الاجراءات وسداد قيمة جدية التصالح.