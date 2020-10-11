محافظ الفيوم: استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد بإجراءات احترازية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء وزارات التربية والتعليم والزراعة والكهرباء، ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية والطرق والتخطيط والشئون القانونية والتخطيط العمراني والتفتيش المالى والاداري بالمحافظة .





ناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومراجعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد والسيول، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.





تناول الاجتماع عرض استعدادات كافة المدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة الفيوم والجهات ذات الصلة لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكيد على كافة الجهات بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.









وكشف المحافظ عن دخول عدد 5 مدارس جديدة الخدمة العام الدراسي 2020/2021 لأول مرة وكذا 20 مدرسة تم توسعتها و41 مدرسة أخري تم عمل الصيانة الشاملة لها وستدخل الخدمة هذا العام أيضًا، مشددًا على ضرورة توصيل كافة المرافق لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية قبل بدء الدراسة.





وجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن بضرورة الارتقاء بمستوي النظافة العامة والتجميل بكافة المناطق المحيطة بالمدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة الفيوم، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها قبل بدء العام الدراسي الجديد، مع استمرار المتابعة لأعمال النظافة.

وقرر المحافظ، تشكيل لجنة من مسئولي الوحدات المحلية وهيئة الأبنية التعليمية والاسكان والتخطيط العمراني، لاجراء مسح كامل لكافة المدارس والمعاهد الأزهرية وذلك لمراجعة جميع المرافق والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.





كما وجه المحافظ رؤساء المدن ووكيل وزارة الزراعة، بحصر كامل لأعداد الإزالات التى تمت خلال الأسبوع الماضي والإجراءات التى تم اتخاذها حيالها، مع التشديد على مديري الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات للتصدي بكل حزم لأي حالة تعدي تتم على الأراضي الزراعية، مؤكدًا على رؤساء المدن، بالسماح لأصحاب تراخيص البناء الصادرة، بالبناء والتشطيبات حتي الدور الرابع فقط، مع الالتزام بتشطيب واجهات المباني.





وأوضح "الأنصاري" أنه سيتم تطوير المناطق غير المخططة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بديلة، وذلك تفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلي أنه سيتم البدء بمدينة الفيوم ثم باقي المدن بالمراكز.





كما قرر المحافظ تشكيل لجنة لدراسة إعادة الشكل المروري بالكامل داخل مدينة الفيوم وذلك لتيسير حركة السير وتقليل الكثافات والاختناقات المرورية بالمدينة.





كما أكد المحافظ على كافة الجهات ذات الصلة المباشرة بأزمة السيول، برفع درجة الاستعدادات للدرجة القصوي تحسبًا لهطول أية أمطار أو سيول خلال المرحلة المقبلة خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء، ووجه مسئولي الكهرباء والري بتشغيل كافة محطات الري فى أسرع وقت ممكن.





أما فيما يتعلق بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، أكد المحافظ على رؤساء المدن بضرورة الانتهاء من هذا الملف خلال الفترة المقررة بنهاية أكتوبر الجاري وتشجيع المواطنين لاستكمال الاجراءات وسداد قيمة جدية التصالح.