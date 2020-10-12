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اقتصاد

سوق دبي المالي يحدد 18 أكتوبر موعدا لإطلاق منصة تداول العقود المستقبلية للأسهم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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وكالات
حدد سوق دبي المالي 18 من أكتوبر الحالي موعدًا لإطلاق منصة تداول العقودة المستقبلية للأسهم، موضحًا أن هناك 10 شركات وساطة تحصل على عضوية التداول بالإضافة الى 4 شركات تدعم المنصة كمزودي تقنية وبيانات.

وكان سوق دبي قد أعلن في شهر سبتمبر المنصرم أنه يعتزم إطلاق منصة جديدة لتداول مشتقات الأسهم عبر تداول عقود مستقبلية كمشتقات لـ 5 شركات مدرجة في السوق وهي إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، إعمار للتطوير، وإعمار مولز كما سيتم التداول عبر آجال مختلفة، تتراوح بين شهر وشهرين و3 أشهر .

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن طرح مبلغ 65 مليار جنيه ضمن الودائع المطروحة بسعر الكوريدور؛ لمدة 35 يوما.

وقال البنك المركزي المصري، في تقرير صادر عنه إن متوسط سعر الفائدة المقدم للطرح يبلغ 10.244% و أدني سعر بـ 10.19% و أعلي سعر بـ 10.25%.


وذكر البنك المركزي المصري، أن حجم المبلغ المالي المسترد يصل لـ 65.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه عن المطروح.

ويبلغ حجم القيمة الإسمية للطرح نحو 74.5 مليار جنيه.

ويعني طرح ودائع بسعر الكورديور هو نظام وضعه يشمل سعر عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة لدي البنك المركزي مع البنوك، إذ يشمل الحد الأدني لسعر الفائدة علي الإيداع  و الأقصي للاقتراض.

ونجح البنك المركزي المصري، في 2005 في اعداد ذلك النظام لدعم السيولة داخل الجهاز المصرفي.

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