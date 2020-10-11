فى إطار استعداد الجامعة للعام الجامعى الجديد.. تكليف 6 وكلاء جدد بجامعة الوادى الجديد

أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعةالوادي الجديد القرار 253 بقيام الدكتور ياسر فتحى إسماعيل الناقر الاستاذ المساعد بقسم صحة الحيوان بكلية الطب البيطرى بالجامعة وكيلا للكلية لشئون الطلاب والتعليم بكلية الطب البيطرى بالجامعة
كما أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد القرار 254 بقيام الدكتور محمود هاشم محمد حسن الأستاذ المساعد بقسم طب صحة الحيوان بكلية الطب البيطرى بالجامعة وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية.
اقرا ايضا:
أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد القرار رقم 255 بترشيح الدكتور صلاح عبد المحسن حامد الاستاذ المساعد بقسم الباطنة بكلية الطب البيطرى بالجامعة للعمل وكيلا لكلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية
كما أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد القرار 256 بقيام الدكتور طلعت بشندى احمد اسماعيل الاستاذ المساعد بقسم الوراثة بكلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد للعمل وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة بالجامعة
كما أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة القرار رقم 257 بقيام الدكتور حسين فرويز محمد حسن الاستاذ المساعد بقسم العلوم والتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة بالجامعة للعمل وكيلا لكلية الزراعة لشئون الطلاب والتعليم بكلية الزراعة بالجامعة
كما أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد القرار 258 بقيام الدكتور حاتم عبد القادر محمد حمدون الاستاذ المساعد بقسم صحة الحيوان بكلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد للعمل وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة بالجامعة
كما أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد القرار 259 بقيام الاستاذ الدكتور أيمن مسلم سليمان عبد السلام الاستاذ بقسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة الوادى الجديد وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الرياضية بالجامعة
كما أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة القرار رقم 260 بقيام الدكتور محمد عبد العظيم محمد حسن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا البحوث وليس للتعليم
هذا وتمنى الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد التوفيق والنجاح للسادة الوكلاء الجدد فى مهامهم لخدمة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب بكلياتهم.