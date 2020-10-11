AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فى إطار استعداد الجامعة للعام الجامعى الجديد.. تكليف 6 وكلاء جدد بجامعة الوادى الجديد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:25 م
جامعة الوادى الجديد
جامعة الوادى الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعةالوادي الجديد القرار 253 بقيام الدكتور ياسر فتحى إسماعيل الناقر الاستاذ المساعد  بقسم صحة الحيوان بكلية الطب البيطرى بالجامعة وكيلا للكلية لشئون الطلاب والتعليم بكلية الطب البيطرى بالجامعة

كما أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد القرار 254  بقيام الدكتور محمود هاشم محمد حسن الأستاذ المساعد بقسم طب صحة الحيوان بكلية الطب البيطرى بالجامعة وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية.
اقرا ايضا:
أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد القرار رقم 255 بترشيح  الدكتور صلاح عبد المحسن حامد الاستاذ المساعد بقسم الباطنة بكلية الطب البيطرى بالجامعة للعمل وكيلا لكلية الطب البيطرى لشئون خدمة  المجتمع وتنمية البيئة بالكلية 

كما أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد القرار 256   بقيام الدكتور طلعت بشندى احمد اسماعيل الاستاذ المساعد بقسم الوراثة بكلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد للعمل وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة بالجامعة 

كما أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة القرار رقم 257 بقيام الدكتور حسين فرويز محمد حسن  الاستاذ المساعد بقسم العلوم والتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة بالجامعة للعمل وكيلا لكلية الزراعة لشئون الطلاب والتعليم بكلية الزراعة بالجامعة 

كما أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد  القرار 258 بقيام الدكتور حاتم عبد القادر محمد حمدون الاستاذ المساعد بقسم صحة الحيوان بكلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد للعمل وكيلا للكلية  لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة بالجامعة 

كما أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد القرار 259 بقيام الاستاذ الدكتور أيمن مسلم سليمان عبد السلام الاستاذ بقسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة الوادى الجديد وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الرياضية بالجامعة 

كما أصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة القرار رقم 260  بقيام الدكتور محمد عبد العظيم محمد حسن  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا البحوث  وليس للتعليم 

هذا وتمنى الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد  التوفيق والنجاح للسادة الوكلاء الجدد فى مهامهم لخدمة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب بكلياتهم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء .. تكليفات جديدة بجامعة بنها

رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات الجديدة ..تعرف عليها

رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة .. تعرف عليها

بالأسماء.. تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

جامعة الوادي الجديد تقبل الحاصلين علي الثانوية الأزهرية بكلياتها

مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة أسيوط يعلن عودة الأنشطة الطلابية

ترشيحاتنا

تجديد حبس نجل حلمي طولان وآخرين في قضية فندق فيرمونت

الأولمبية تتجاهل لجوء مرتضى منصور للقضاء الإداري وتنتظر فرمان وزير الرياضة

هل استخدام جوزة الطيب فى الطعام حرام ؟ الإفتاء توضح

فيديو جراف.. اكتشاف كنوز من الرخام في طريق جبل الجلالة

عقوبات مشددة حال مخالفتها.. 5 إجراءات رادعة من الكاف بشأن مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

شيكابالا يتجاهل تصريحات أحمد فهمى.. ومذيع الزمالك يصفه بـ الكومبارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجذاب.. أيتن عامر بإطلالة رومانسية برفقة زوجها

دراسة حديثة تؤكد: 86% من مصابي كورونا لم تظهر عليهم أعراض

بعد أشهر من تعافي فيروس كورونا.. أعراض مزعجة طويلة الأجل