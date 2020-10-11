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الحكم أو القتل.. خالد ميري: الشعب المصري لن يقبل التصالح مع جماعة إرهابية بامتياز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:14 م
الكاتب الصحفى خالد
الكاتب الصحفى خالد ميري
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حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن جماعة الإخوان تعمل طوال الوقت على قتل المصريين وإيذائهم ويسيرون بمبدأ إما الحكم أو القتل.


وتابع ميري خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان ليس لهم خبرة سوى في القتل وسفك الدماء.


وأكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن قضية الوعي تظل الأهم لأن الشعب المصري حال امتلك الوعي فإنه لن يستطيع أحد المساس بمصر.


واختتم ميري: الشعب المصري لن يقبل التصالح مع جماعة إرهابية بامتياز.


وفي السياق ذاته قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس السيسي وجه رسالة خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، إلى قطر وتركيا أنه لا تصالح.


وتابعت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما قاله السيسي يعبر عن رأي الشعب المصري كله .


وأردفت عزة مصطفى: «لو التصالح مع الإخوان راحة مش عاوزين نرتاح»، مردفة: «الرئيس السيسي تحدث عن أهمية الفن ودوره كقوة ناعمة وتأثيره».
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