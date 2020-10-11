الحائز على جائزة الدولة للأفراد لعام 2019: دعم الدولة يحفزنا للاستمرار

قال الدكتور محمد على عبده حسين، الحائز على جائزة الدكتور سعد زكي نصار، إن البحث العلمي في مصر يحتاج إلى دعم كبير جدا ومجهود فكري كبير ودعم مادي لتطبيقه على ارض الواقع فلكي يكون قادر الباحث الانفاق على الجانب المادي ليكون الباحث قادر على الاتفاق على بحثة ، كما ان هناك طفرة كبيرة حدثت في دعم الباحثين في مرتباتهم.





واضاف حسين أن هذا الدعم يعطي حافز كبير في مضاعفة المجهود والبحث ، مضيفا: " نحاول ان تكون ابحاثنا قريبه من ارض الواقع لمساعدة القيادة السياسبة والدولة في حل ازمات المجتمع ".





كما اشار الدكتور محمد على عبده حسين الحائز على جائزة الدكتور سعد زكي نصار في العلوم الأساسية، ضمن جوائز الدولة لعام 2019، إن الدراسة التي قدمها وحاز بفضلها على جائزة الدولة تناولت عددا من التوصيات منها ضرورة التوسع في تطبيق نظام الري السطحي المطور لما أظهرت الدراسة من ارتفاع في الكفاءة الاقتصادية لإنتاج محصولي الدراسة بالأراضي المطبق بها مقارنة بنظام الري السطحي التقليدي وآثاره الإيجابية في ترشيد استخدام المياه ومن ثم توفير المياه.

وأضاف حسين في تصريح لـ صدى البلد، أن الدراسة تتناول أيضا ضرورة التنسيق بين الجهات المنوط بها تطبيق أنظمة الري السطحي المطور ممثلة في كل من وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري .





وأشار إلى ضرورة نشر الوعى من خلال دور الجهاز الإرشادي بوزارة الزراعة بأهمية تطبيق نظام الري السطحي المطور لدى المزارعين وتوعيتهم بآثاره الإيجابية والتي توصلت إليها الدراسة.



