تريند الفن | إصابة هيثم نبيل بفيروس كورونا.. والقصة الكاملة لـ خلاف تامر حسني وأحمد السقا

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:









حل الفنان أحمد السقا، مساء الجمعة، ضيفا على أولى حلقات برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني.





وخلال فقرة الأسئلة أجاب السقا، على سؤال مقدمة البرنامج" إمتي آخر مرة كنت فاكر ان فلان أخوك وطلع مش أخوك؟، قال السقا:" أنا في حد زعلان منه وحتى الآن مقولتلوش، أنا زعلان من تامر حسني والحقيقة انا بحبه جدا وإلا مكنتش زعلت منه".





وأوضح:" زعلان منه لاني كلمته في فيلمه الأخير " فيلم الفلوس" وقالي عاوزك معايا في مشهد، وهو كان سبق وجاملني في ولد الغلابة، ولكن بعد ما عملت المشهد فوجئت ان الفيلم نزل بطولة تامر حسني وأحمد السقا وصورتي معاه على الأفيش، بعدها كلمته على طول قولتله اى اللي بيحصل مرة يقولي الشركة المنتجة ومرة يقولي الفانز قولتله انا معرفش حد منهم وتعاملى كان معاك ياتامر، ولكن حقيقة الامر الموقف ده زعلنى جدا من تامر وأثر عليا نفسيا".













أعلن المطرب هيثم نبيل عن إصابته بفيروس كورونا من خلال منشور له بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب هيثم نبيل: "قدر الله وماشاء فعل..أصبت بكورونا دعواتكم بأنها متكونش جت لحد عن طريقي .. ياريت لو حد اختلط بيا اخر كام يوم ياخد باله الحمدلله".





وكان هيثم نبيل أعلن منذ فترة عن طرحه أغنية "كانت غلطة" والتي تعد أولى أغنيات ألبومه الجديد المقرر أن يتم طرحها الشهر المقبل عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





توأم روحي يحقق 73 ألف جنيه إيرادات أمس





فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.





وروِّج حسن الرداد، لأحدث أفلامه «توأم روحي»، المعروض بالسينمات حاليًا، إذ قام بمتابعة الفيلم في "سينما سيتي ستارز" كما قام بجولة فى عدد من سينمات وسط البلد.





وأشاد عدد من النقاد بالفيلم الذى يعد عودة مختلفة للفنان حسن الرداد الذى كان تركزه في الفترة الأخيرة بالدراما.









شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت ياسمين عبد العزيز فى الفيديو بصحبة زوجها النجم احمد العوضي بفيديو كوميدي، وظهر العوضي في الفيديو وهو يمازحها بالعنف وكاد أن يخنقها، لتصرخ في نهاية الفيديو.





وسخرت ياسمين عبد العزيز من طريقته في المزح، واستعانت بصوت الفنانة شيرين في خلفية الفيديو بأغنية “الوتر الحساس”، والتي تقول بعض كلمتها: “بيعاملني بطيبة واحساس وبيدلعني قدام الناس.. بيعرف أني رومانسية بيلعب علي الوتر الحساس”.