الحزب الاشتراكي في النمسا يحسم انتخابات العاصمة فيينا

حسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي فى النمسا نتائج انتخابات بلدية فيينا حيث حصل على المركز الاول بنسبة 42 فى المائة .









وقالت مصادر فى لجنة الانتخابات اليوم /الاحد /إن النتائج الاولية للانتخابات التى جرت اليوم على مقاعد حاكم وبرلمان فيينا تشير الى التفوق الكبير للحزب الاشتراكي، بينما جاءت حزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي فى المركز الثاني وحصل على نسبة 5ر17 فى المائة وحل حزب الخضر فى المركز الثالث بحصوله على 15 فى المائة من الاصوات وحزب الحرية اليميني 10 فى المائة .









وكانت الانتخابات قد انطلقت صباح اليوم حيث تمت دعوة 3ر1 مليون مواطن للادلاء باصواتهم فى 1500 مركز اقتراع وسط ضوابط صحية استثنائية لمواجهة جائحة كورونا حيث تم التشديد على ارتداء الكمامات داخل مراكز التصويت واحضار كل ناخب لقلمه الخاص .









يشار الى أن أكثر من 40 فى المائة مما يحق لهم التصويت أدلوا باصواتهم عبر البريد وكانت الفترة الماضية قد شهدت ارتفاعا فى حدة المنافسة بين الاحزاب للفوز بمقاعد حاكم العاصمة واعضاء برلمانها وقدمت الاحزاب 7 مرشحين لمنصب حاكم فيينا والذي اقترب ميخائيل لودفيج الحاكم الحالي من الاحتفاظ به لخمس سنوات مقبلة .



