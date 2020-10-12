بعد تصريحات الحكومة.. برلمانية: الزيادة السكانية العائق الأكبر أمام حل مشكلة الكثافة الطلابية

علقت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بخصوص بناء المدارس الجديدة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، قائلة:"الدولة غيرت توجهاتها وأصبح التعليم والصحة على رأس الألوليات وتطويرهما أصبح هام جدا ويتعلق بالتنمية التي تسعى لها الدولة في السنوات القادمة".





وأكدت "نصر"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت بناء العديد من المدارس التي ساعدت بشكل كبير لحل جزء من أزمة الكثافة الطلابية في مدارس الجمهورية، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية العائق الأكبر الذي يقف في طريق حل مشكلة الكثافة الطلابية التي تزداد كل عام عن ذي قبل.





وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى ضرورة العمل على تعيين عدد أكبر من العلمين لسد العجز الذي يوجد بعدد كبير من المدارس، مؤكدة على أن الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم تسعى لزيادة مرتبات المعلمين الحالين بالقدر الكافي.





وتابعت:"التعليم في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة وخلال السنوات القادمة سيرى الجميع ذلك، والمعلم سيتحسن وضعه في القريب العاجل".





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال: "وجهت الدولة استثمارات ضخمة لبناء المدارس، وتعيين معلمين جدد، لكن الطريق لا يزال طويلا أمامنا للوصول إلى المستوى المنشود من التعليم"، مشيرا إلى أن نفس الوضع ينطبق على التعليم الجامعي، ففي عام 1950 كانت مصر لديها 6 جامعات ومعاهد، وأصبح اليوم يتوافر لديها 288 جامعة ومعهدا عاليا وتكنولوجيا تؤدي خدمات للطلاب، وبعد أن كان عدد الطلاب في عام 1950 يبلغ 40 ألف طالب، أصبح عددهم اليوم 3,1 مليون طالب.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء، إلى الحديث عن احتياجاتنا من بناء المدارس الجديدة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، لافتا إلى أنه في عام 1953 كان يتوافر بالدولة 5300 مدرسة، أما اليوم فهناك 56 ألف مدرسة، ولا نزال بحاجة إلى بناء المزيد من المدارس لمواجهة الزيادات الكبيرة في أعداد السكان وللتغلب على ارتفاع كثافات الفصول، ولذا فنحن نحتاج إلى عشرات الآلاف من الفصول الجديدة للتغلب على هذه المشكلة، للنزول بمتوسط الكثافة إلى مستوى مقبول، بخلاف الحاجة إلى بناء فصول جديدة أخرى لمواجهة تلك الزيادة الهائلة في معدلات المواليد.