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أخبار العالم

المعارضة التركية لأردوغان: لن تتمكن من إدارة الدولة بسياسة القمع

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، اليوم الأحد، إن البلاده لن تستطيع التقدم بسياسات القمع التي ينتهجها رجب طيب أردوغان.

وأضاف باباجان في تصريحات نقلتها صحيفة "زمان" التركية: "للأسف، إرادة الشعب، وحق الترشح والانتخاب الآن تحت الأقدام. نحن نرى بوضوح أن سياسة العزل التي يتبعها النظام هي معاقبة المواطنين. لا يستطيع أحد أن يغتصب أصوات المواطنين. احترام الانتخابات ونتائجها أساس الديمقراطية”.

وتابع: "اعتقال أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على خلفية أحداث كوباني في 2014 لا يمكن قبوله بأي شكل".

وأشار إلى أن هذه الواقعة تكشف أن النظام الحاكم يسيطر على ملفات القضاء ويحركها وقتما شاء لابتزاز المعارضين والضغط عليهم.

وكان أردوغان هدد قبل الانتخابات البلدية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بفرض الوصاية على البلديات التي سيفوز بها أعضاء في الانتخابات المحلية الأخيرة، وحتى مارس 2020 تموز عزل 47 رئيس بلدية منتمي للحزب الكردي، خلال عام واحد فقط.

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