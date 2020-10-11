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توك شو

ترامب يظهر من شرفة البيت الأبيض.. الرئيس الأمريكي يتوعد بإنشاء لقاح للفيروس الصيني

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:21 م
ترامب من شرفة البيت
ترامب من شرفة البيت الأبيض
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قسم التوك شو
عرضت قناة «الحدث» تقريرا عن ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أما حشد من أنصاره، حيث أن الرئيس الأمريكي ظهر من شرفة البيت الأبيض ليحيي أنصاره.

وأضاف التقرير أنها المرة الأولى التي يخرج فيها ترامب للجمهور منذ إصابته بفيروس كورونا، قائلا "في البداية..أنا أشعر بشعور رائع، لا أعرف ماذا عنكم، كيف يشعر الجميع؟" و ذلك لإثارة حماس الجماهير.

وذكرت القناة أن الحدث حمل عنوان "احتجاج سلمي من أجل القانون و النظام"ودعا ترامب فيه مؤيديه للمساهمة في إنجاح الإنتخابات.

ونوه التقرير أن تراب عاد للتحدث عن الصين و مؤكدا أنه سيهزم الفيروس الصيني و وعد الجماهير بإنتاج اللقاح خلال فترة قياسية.

و من جانبه قال الرئيس الأمريكي "أريدكم أن تعرفوا أن هذه الأمة ستهزم فيروس الصين الرهيب كما نسميه و نحن ننتج علاجات و أدوية قوية و نعالج المرضى و سنتعافى و اللقاح سيخرج بسرعة كبيرة جدا و في وقت قياسي لأننا لدينا شركات رائعة و سنقوم بتوزيعه و سنقوم بذلك من خلال جيشنا بسرعة كبيرة جدا".

وأضافت القناة أن طبيب الرئيس الأمريكي «شون كونلي» أكد أن ترامب لم يعد ينقل العدوى، مصرحا "أظهر اختبار pcr أنه لم يعد يعتبر مصدرا لخطر نقل العدوى، في يوم العاشر لم يسجل أي أعراض و لم ترتفع حرارته لأكثر من 24 ساعة و تحسنت جميع الأعراض لديه".

و أكدت «الحدث» أن ترامب كشف مسبقا عن توقفه عن تناول أدوية كورونا و قال أنه لم يعان من صعوبات في التنفس و إنه على إستعداد للتبرع بالبلازما لمساعدة المصابين.
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