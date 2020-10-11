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أخبار البلد

الوطنية للصحافة: بدء إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالمؤسسات القومية من مارس حتى نهاية أغسطس 2019

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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عبدالوكيل الوالقاسم

 

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن بدء إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالمادة 110 من قانون نقابة الصحفيين للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة من الأول من مارس حتى 31 أغسطس 2019.

 

وأشار الشوربجي إلى أن الهيئة قامت بمخاطبة المؤسسات الصحفية القومية لسرعة موافاتها ببيانات الزملاء المحالين للمعاش خلال هذه الفترة وأرقام حساباتهم البنكية أو البريدية لارسال قيمة المكافأة عليها، حتى يتثنى البدء في الإجراءات على نحو عاجل.


 مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لباقي الزملاء الذين أحيلوا للمعاش منذ نهاية أغسطس 2019 حتى الآن.

 

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