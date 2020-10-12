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برلمان

برلمانية: الدروس الخصوصية السبب الرئيسي في انحدار التعليم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية
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القسم السياسي
قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الدروس الخصوصية هي السبب الرئيسي في إنحدار المستوى التعليمي في مصر نظرا لكونها جعلت الطالب آلة للحفظ والتلقين، مشيرة إلى أن حل هذه المشكلة تحتاج لوقت كبير بهدف القضاء عليها بشكل جذري. 

وأوضحت "نصر"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المنظومة التعليمية الجديدة تعتمد على الفهم وليس الحفظ، علاوة على وجود طرق بديلة وكثيرة تساعد على المذاكرة، مؤكدة أن الدروس الخصوصية مشكلة ثقافة مجتمعية ينيغي أن تندسر في أسرع وقت حتى لا تكون عائق أمام الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم. 

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى ضرورة العمل على إيجاد حل جذري لهذه المشكلة من خلال توعية أولياء الأمور بأن الدروس أصبحت لا تفيد وليس لها قيمة في ظل التطورات التب تحدث في المنظومة ككل، قائلة:"نظام التقييم مبقاش زي زمان دلوقتي لازم تبحث بنفسك عن المعلومة ولازم الطالب بنفسه يتعب ويجتهد وساعتها هيحقق النجاح". 


يذكر أن  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  قد قال: "وجهت الدولة استثمارات ضخمة لبناء المدارس، وتعيين معلمين جدد، لكن الطريق لا يزال طويلا أمامنا للوصول إلى المستوى المنشود من التعليم"، مشيرا إلى أن نفس الوضع ينطبق على التعليم الجامعي، ففي عام 1950 كانت مصر لديها 6 جامعات ومعاهد، وأصبح اليوم يتوافر لديها 288 جامعة ومعهدا عاليا وتكنولوجيا تؤدي خدمات للطلاب، وبعد أن كان عدد الطلاب في عام 1950 يبلغ 40 ألف طالب، أصبح عددهم اليوم 3,1 مليون طالب.
 
وتطرق رئيس مجلس الوزراء، إلى الحديث عن احتياجاتنا من بناء المدارس الجديدة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، لافتا إلى أنه في عام 1953 كان يتوافر بالدولة 5300 مدرسة، أما اليوم فهناك 56 ألف مدرسة، ولا نزال بحاجة إلى بناء المزيد من المدارس لمواجهة الزيادات الكبيرة في أعداد السكان وللتغلب على ارتفاع كثافات الفصول، ولذا فنحن نحتاج إلى عشرات الآلاف من الفصول الجديدة للتغلب على هذه المشكلة، للنزول بمتوسط الكثافة إلى مستوى مقبول، بخلاف الحاجة إلى بناء فصول جديدة أخرى لمواجهة تلك الزيادة الهائلة في معدلات المواليد.
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