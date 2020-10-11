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رياضة

عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز لملاقاة الأهلي في الدوري

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:22 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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إسماعيل محمود
أعلن الكرواتي أنتي تشاشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز.


وضم التشكيل:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان. 

خط الدفاع: أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة، نبيل دونجا، محمد فاروق، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد دعدور، عمر جابر، علي جبر، إسلام عيسي، طارق طه، إبراهيم حسن، محمد عطوة، محمد الجباس "دودو"، محمد فتحي.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

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