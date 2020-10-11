عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز لملاقاة الأهلي في الدوري

أعلن الكرواتي أنتي تشاشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز.









وضم التشكيل:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.





خط الدفاع: أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، محمد حمدي.







خط الوسط: محمود حمادة، نبيل دونجا، محمد فاروق، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل.







خط الهجوم: جون أنطوي. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:





أحمد دعدور، عمر جابر، علي جبر، إسلام عيسي، طارق طه، إبراهيم حسن، محمد عطوة، محمد الجباس "دودو"، محمد فتحي.





وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.