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الرافعي بطل الاختيار: أتمنى كل عمل أشارك فيه تكون نهايته تكريم السيسي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:29 م
أحمد الرافعي
أحمد الرافعي
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حمزة شعيب
قال القنان أحمد الرافعي، من بطل مسلسل الاختيار، إنه لا يستطيع وصف مشهد وقوفه اليوم في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة أمام الرئيس السيسي لتكريمه، مشيرا إلى أنه ما زال غامرًا في السعادة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سعيد بتكريمه في بداية مشواره الفني من رئيس دولته، مردفا  «في تكريم أيه تاني أعلى من كده».

واستطرد القنان أحمد الرافعي، من بطل مسلسل الاختيار، أنه كان لديه رغبة في أن يقول للرئيس السيسي «بحبك يا ريس»، مردفا «يارب كل عمل أعمله يكون نهايته تكريم أمام رئيس الجمهورية».

ووجه الرئيس عبد الفتاح  السيسى شكرا خاصا لكل فريق تمثيل وإخراج وكل فريق العمل بمسلسل "الاختيار"، على دورهم وعلى الرسالة القوية التي وجهها هذا العمل الفني الدرامي، الذي أثر في نفوس المصريين وغير المصريين.

وقال الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، إن الصدق في مسلسل الاختيار كان هو التأثير الحقيقي والأساسي، موضحا أنه تم تقديم الوقائع بشكل حقيقي دون أي مبالغة درامية أو تمثيلية، مما جعل الرسالة أقوى.

وأوضح أنه بالرغم من أن تلك الحقائق كان بها قسوة ومرارة على كل المصريين، ولكن هذا العمل له دلالة قوية ورسالة غير مسبوق تأثيرها، وشكر فريق العمل على الفكرة التي قدموها وليس العمل بها فقط.

وأكد أن المصريين لم ينسوا أبناءهم من الشهداء أبدا، لافتا إلى أنه يجب نقل صورة هؤلاء الشهداء لكل بيت مصري لمعرفة مدى التضحية والعطاء.
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