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وديعة بقيمة 20 مليار دولار دعما للبنك الزراعي على مدار 3 أعوام.. فيديو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:35 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك المركزي مهتم بالبنك الزراعي المصري لأسباب كثيرة جدا، مشيرا إلى أن البنك الزراعي منتشر فى جميع أنحاء الجمهورية وبالأخص فى القري.


وأضاف «فاروق» خلال لقاء خاص فى برنامج "بنوك واستثمار" على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن البنك الزراعي المصري يحتوي على 17000 موظف، يتعاملون على مستوى وجه قبلي ووجه بحري، فى كافة أنحاء ربوع مصر، وهذا نواه جيدة جدا للشمول المالي، موضحا أن البنك يخص قطاعا هاما جدا فى الدولة وهو القطاع الزراعي.


وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن انتشار فروع البنك الزراعي وراء اهتمام البنك المركزي بتطوير البنك دائما، مشيرا إلى أن البنك الزراعي من أكبر وأهم البنوك فى مصر بسبب أنها تخص قطاعا كبيرا وهم المزارعون والفلاحون ويقدم لهم خدمات كثيرة.


وأوضح علاء فاروق، أن البنك المركزي قدم وديعة مساندة بـ 20 مليار للبنك الزراعي خلال الـ 3 أعوام السابقة من أجل تطوير البنية التحتية للبنك الزراعي، علي سبيل المثال لم يكن هناك نظام IT قوي، ولكن تم ربط البنوك بنظام جديد قوي.


وأشار إلى أن  البنك له دور حيوي فى الاقتصاد المصري خاصة القطاع الزراعي، مضيفا أنه سيتم استخدام حصيلة دعم المركزي فى تطوير البنية التكنولوجية لجميع فروع البنك.
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