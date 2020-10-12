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أخبار البلد

بتخصيص 4 ملايين دولار أمريكي.. تجهيز احدى وحدات العناية المركزة المخصصة للأطفال في مركز مجدي يعقوب للقلب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:09 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

في إطار تضافر الجهود لتوفير الرعاية الكاملة والمتطورة لمرضى القلب، أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة ودعم اللاجئين والمحتاجين حول العالم والتي تتخذ من الشارقة مقرًا لها، المساهمة بأربعة ملايين دولار أمريكي في مركز مجدي يعقوب العالمى للقلب بمدينة السادس من أكتوبر فى القاهرة،  لتجهيز احدى وحدات العناية المركزة المخصصة للأطفال، والتي ستحمل اسم الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، وذلك تخليدًا لذكراه العطرة.



تشمل تلك الوحدة 16 سريرًا مجهزا بأحدث المعدات المتطورة للفحص والرقابة المخصصة لحالات الأطفال ما بعد جراحة القلب والشرايين، إلى جانب توفير طاقم طبي متكامل يضم أطباء متخصصين متواجدين على مدار الساعة، وممرض أو اثنين لكل نزيل، وهى احدى وحدات العناية المركزة المخصصة للأطفال بالمركز، وذلك لتوفير الرعاية اللازمة لأكثر من 2000 طفل مريض سنويًا، بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت.



ومن جانبه، أشاد الدكتور مجدي يعقوب بتبرع مؤسسة "القلب الكبير"، مؤكدا على أنها من المؤسسات البارزة في مجال رعاية الأطفال ويؤدي هذا التعاون الوثيق إلى ضمان تقديم رعاية طبية لأكبر عدد من الأطفال الأكثر احتياجا وخاصة الأشد حاجة للعلاج الفوري.



كما أشار الدكتور مجدي يعقوب إلى ما يعكسه هذا التعاون من روح طيبة بين المؤسستين والجانبين المصري والاماراتي على الصعيد الأكبر، متمنيا أن يعود المركز الجديد بكثير من النفع على مجال الرعاية الطبية في مصر بل ويمتد أثره ليشمل أبناء الوطن العربي.



وأكدت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير أن تجهيز الوحدة يترجم رؤية واستراتيجية مؤسسة القلب الكبير التي تقوم عليها الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، والتي تتجسد في حق الرعاية الصحية المتطورة والموحدة للجميع، بغض النظر عن أوضاعهم المادية أو الاجتماعيةحيث صرحت الحمادي "ففي سياق عملنا في مؤسسة القلب الكبير، يمثل الأطفال أولوية قصوى، لأننا نؤمن بأن رعايتهم واحتضانهم، تعنى توفير كوادر وكفاءات بشرية منتمية بقوة لمجتمعاتهاونأمل أن تؤدي مساهمتنا، إلى الحد من معاناة الأطفال وذويهم، وتعزيز البنية التحتية الصحية في جمهورية مصر العربية بشكل عام."


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