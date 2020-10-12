شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة

ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

إذا كنت مولودا في يوم 12 أكتوبر توقع رؤساؤك في المكتب المزيد من العمل منك ، لذلك عليك التركيز أكثر على عملك. لا تخطئ بتجاهل كلام كبار المسؤولين وقم بكل أعمالك بأمانة وتفان

إذا كنت تقوم بأعمال تجارية في شراكة ، فعامل شريكك التجاري جيدًا.



سيكون جو منزلك طبيعيًا سوف تحصل على دعم عاطفي من الوالدين. قد تجري مناقشة مهمة مع والدك حول المال.



بالحديث عن صحتك ، يمكن أن يؤثر الضغط النفسي على صحتك الجسدية.

سيكون اليوم مهمًا جدًا بالنسبة لك على صعيد العمل. قد تحصل على بعض المسؤوليات الجديدة في المكتب. هذا هو الوقت المناسب لإبراز موهبتك المخفية ، لذا استفد بالكامل من هذه الفرصة. اعمل بجد وحاول أن ترقى إلى مستوى توقعات رئيسك في العمل

