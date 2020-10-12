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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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 إذا كنت مولودا في يوم 12 أكتوبر توقع رؤساؤك في المكتب المزيد من العمل منك ، لذلك عليك التركيز أكثر على عملك. لا تخطئ بتجاهل كلام كبار المسؤولين وقم بكل أعمالك بأمانة وتفان

إذا كنت تقوم بأعمال تجارية في شراكة ، فعامل شريكك التجاري جيدًا.

 سيكون جو منزلك طبيعيًا سوف تحصل على دعم عاطفي من الوالدين. قد تجري مناقشة مهمة مع والدك حول المال.

بالحديث عن صحتك ، يمكن أن يؤثر الضغط النفسي على صحتك الجسدية.

سيكون اليوم مهمًا جدًا بالنسبة لك على صعيد العمل. قد تحصل على بعض المسؤوليات الجديدة في المكتب. هذا هو الوقت المناسب لإبراز موهبتك المخفية ، لذا استفد بالكامل من هذه الفرصة. اعمل بجد وحاول أن ترقى إلى مستوى توقعات رئيسك في العمل

نصيحة علم الابراج ..

 ينصح رجال الأعمال بتوخي الحذر في المعاملات المتعلقة بالمال. سيظل الموقف مرهقًا في حياتك الشخصية. يمكن أن تؤدي عادتك في التعامل مع الأشياء الصغيرة إلى تفاقم بيئة المنزل. ستكون الصحة جيدة وستشعر بالنشاط الشديد.
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