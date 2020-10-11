AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أومنية هيلث لايف أفريقيا: التركيز على التحديات والفرص في مجال الصحة الرقمية الأفريقي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:25 م
لتركيز على التحديات
لتركيز على التحديات والفرص في مجال الصحة الرقمية الإفريقي
Advertisements
احمد عبد القوى

من المقرر أن يجمع المعرض الافتراضي -أومنية هيلث لايف أفريقيا-محركات السياسة وقادة الفكر والأطباء الخبراء وصناع القرار لتحويل التحديات الأكثر إلحاحًا في الرعاية الصحية من خلال التعاون والتمكين.



يقف مجتمع الرعاية الصحية الدولي عند منعطف حرج، وخاصة بعد جائحة كوفيد-19 التي سلطت الضوء على بعض أكبر تحديات الموارد في المجال الطبي.



وفقًا لفاوتر مولمان-نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنفورما ماركتس، قطاع الرعاية الصحية، فقد أدت الضغوط المفروضة على أنظمة الرعاية الصحية في أفريقيا على مدار الأشهر الستة الماضية إلى ضرورة وجود حلول تكنولوجية ورقمية مبتكرة لدعم أفضل للمرضى والوصول الشامل للخدمات الصحية والوقاية من الأمراض.



وبالتالي سيتناول أومنية هيلث لايف أفريقيا، وهو حدث افتراضي مجاني من 12 إلى 16 أكتوبر 2020، أهم التحديات والفرص البشرية والبنيات الأساسية والسياسات المتعلقة بتبني تقنيات الصحة الرقمية في أفريقيا.



هذا الحدث الذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس هو أكبر معرض تجاري افتراضي للرعاية الصحية من نوعه في أفريقيا وسيجمع على مدار خمسة أيام باقة من أهم العقول المبتكرة في مجتمع الرعاية الصحية بالقارة، بما يتيح للحاضرين بمواكبة أحدث التطورات التي تشكل قطاع الرعاية الصحية بإفريقيا.



إنّ التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة الاستشعار تفتح إمكانيات ضخمة لمراقبة صحة الأفراد في المناطق النائية. فوفقًا للتقارير، يوجد أكثر من 400 مليون شخص في القارة يفتقرون لخدمات الرعاية الصحية أو تنعدم قدرتهم في الوصول إليها.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تعقد قمة عالمية لدعم الصحة الرقمية.. غدا

سيتي سكيب يفتتح أبوابه للزوار بمركز مصر للمعارض الدولية في نوفمبر المقبل

جامعة الأزهر تنظم المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للعلوم الصيدلية والطبية في الأول من سبتمبر

الصراع من أجل التفوق التكنولوجي ورواندا

فيزا تدعم رائدات الأعمال .. تفاصيل

كورونا فى أفريقيا.. إصابات كوفيد 19 يقترب من المليون ونصف حالة

ترشيحاتنا

تحرك عاجل للقوات الأمريكية على الأراضي السورية .. فيديو

مدير المركز الطبوغرافي تفجّر مفاجأة حول عدد الإناث في مصر

أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم صفقتين رسميا.. الأولمبية تتجاهل طعن مرتضى منصور

الأهلي يحافظ للزمالك على مركز الوصيف ويتعادل سلبيا مع بيراميدز

طرد السولية وإهدار ركلة جزاء.. ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز

التعليم تصدر تعليمات بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر الرجل الأعزب وصاحب الدخل القليل بشأن كورونا.. اعرف الحكاية

فستان كشف عن خسارة وزنها.. شاهد كندة علوش تثير الجدل

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تظهر أناقة سميرة سعيد.. شاهد