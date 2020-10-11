أومنية هيلث لايف أفريقيا: التركيز على التحديات والفرص في مجال الصحة الرقمية الأفريقي

من المقرر أن يجمع المعرض الافتراضي -أومنية هيلث لايف أفريقيا-محركات السياسة وقادة الفكر والأطباء الخبراء وصناع القرار لتحويل التحديات الأكثر إلحاحًا في الرعاية الصحية من خلال التعاون والتمكين.









يقف مجتمع الرعاية الصحية الدولي عند منعطف حرج، وخاصة بعد جائحة كوفيد-19 التي سلطت الضوء على بعض أكبر تحديات الموارد في المجال الطبي.









وفقًا لفاوتر مولمان-نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنفورما ماركتس، قطاع الرعاية الصحية، فقد أدت الضغوط المفروضة على أنظمة الرعاية الصحية في أفريقيا على مدار الأشهر الستة الماضية إلى ضرورة وجود حلول تكنولوجية ورقمية مبتكرة لدعم أفضل للمرضى والوصول الشامل للخدمات الصحية والوقاية من الأمراض.









وبالتالي سيتناول أومنية هيلث لايف أفريقيا، وهو حدث افتراضي مجاني من 12 إلى 16 أكتوبر 2020، أهم التحديات والفرص البشرية والبنيات الأساسية والسياسات المتعلقة بتبني تقنيات الصحة الرقمية في أفريقيا.









هذا الحدث الذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس هو أكبر معرض تجاري افتراضي للرعاية الصحية من نوعه في أفريقيا وسيجمع على مدار خمسة أيام باقة من أهم العقول المبتكرة في مجتمع الرعاية الصحية بالقارة، بما يتيح للحاضرين بمواكبة أحدث التطورات التي تشكل قطاع الرعاية الصحية بإفريقيا.









إنّ التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة الاستشعار تفتح إمكانيات ضخمة لمراقبة صحة الأفراد في المناطق النائية. فوفقًا للتقارير، يوجد أكثر من 400 مليون شخص في القارة يفتقرون لخدمات الرعاية الصحية أو تنعدم قدرتهم في الوصول إليها.