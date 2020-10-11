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صحفي عائد من إعلام الخونة بقطر: جريدة العربي الجديد هدفها الهجوم على مصر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال نبيل مصطفى، صحفي عائد من إعلام الخونة بقطر، إن حمد بن خليفة عندما تولى الحكم ألغى منصب المفتي في قطر، وأصبح بديلًا عنه جماعة الإخوان الإرهابية.

أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "التعليمات التى تصدر للإعلام الإخواني هي الهجوم على الدولة لنشر الفوضى".

وتابع "كنت أعمل في شركة كبرى لتوزيع الصحف في قطر"، لافتا إلى أن جريدة "العربي الجديد" هدفها الهجوم على مصر.

ونوه بأن العاملين في الإعلام الإخواني كان يحتفلون بعد كل عملية إرهابية تحدث في مصر.

وأكد "حينما عارضت الإخوان، وأيدت الدولة المصرية تم التنكيل بي داخل قطر".

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