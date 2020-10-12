أستاذ اقتصاد: إنفاق 4 تريليونات جنيه على المشاريع يكشف حجم الإنجاز في مصر

قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن إنفاق الدولة 4 تريليونات جنيه يكشف حجم وتنوع المشاريع التي أنجزتها الدولة في الفترة الماضية.

وأوضحت "الحماقي"، في مداخلة هاتفية فضائية "دى إم سى"، هذه المشاريع بدأت خلق الملايين من المجالات فرص استثمار موارد مصر الاقتصادية بالشكل الأمثل.





وطالبت أستاذ الاقتصاد، بالتحرك من المساحة الصغيرة المستغلة فى مصر لمساحات أوسع خاصة فى ظل بناء الدولة لشبكات طرق تربط مصر ببعضها وبالتالي سهولة إنشاء المشاريع وتوفير فرص العمل.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقسم بأن ما تم إنجازه في الـ 6 سنوات الماضية يساوي الكثير، وإنجاز عظيم للدولة لم يتحقق جزء منه في 20 سنة ماضية، معقبًا "والله والله قسمًا بالله اللي اتعمل في 6 سنين ده.. يتعمل في 20 سنة".





وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب علينا أن نؤمن باستقرار دولتنا، وأن ندافع عن قضيتنا، أن الدولة لديها خطط كافية لمشروعات وعمل لـ 50 سنة أخرى، داعيًا الله أن يعين الدولة وقيادتها على إنهاء تلك الخطط في أقل فترات زمنية للنهوض والنمو بالدولة المصرية.









وأكد على أن المصريين دائما مستهدفين لبسالتهم وصلابتهم وقوة إرادتهم، موجهًا رسالة للمصريين "اذا أردتم أن تنتهوا من اللي انتوا فيه ده، اتصالحوا"، لافتا الى انه الرئيس بنفسه لا يستطيع التصالح وإنما اذا كانت إرادة شعب فهو بالتأكيد سينفذها.





وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يتصالح مع من يحاولون تخريب الدولة وزعزعة استقرارها، معقبا "مش بيقولوا الصلح خير"، موضحا "انا مقدرش اتصالح مع اللي عايز يهد بلادي ويؤذي شعبي وولادي".



