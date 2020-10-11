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مرأة

بالأحمر الناري.. أصالة تثير الجدل برفقة أولادها الثلاثة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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رنا عصمت

نشرت ابن الفنانة أصالة، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" برفقة والدتها وأخواته .

وظهرت الفنانة أصالة،  بإطلالة ساحرة وجذابة تبرز عن اناقتها مرتدية توب باللون الاحمر النارى ذات الأكمام الطويلة وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه.

اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر.

وسبق أن كشفت المطربة السورية أصالة، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

بينما كتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

بالأحمر الناري.. أصالة تثير الجدل برفقة أولادها الثلاثة
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