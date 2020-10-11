بالأحمر الناري.. أصالة تثير الجدل برفقة أولادها الثلاثة

نشرت ابن الفنانة أصالة، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" برفقة والدتها وأخواته .

وظهرت الفنانة أصالة، بإطلالة ساحرة وجذابة تبرز عن اناقتها مرتدية توب باللون الاحمر النارى ذات الأكمام الطويلة وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه.

اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر.

وسبق أن كشفت المطربة السورية أصالة، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

