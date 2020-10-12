السوشيال ميديا بديلا لـ لافتات الشوارع ومكبرات الصوت..الدعاية الانتخابية في دمياط «شكل تاني»

اشتدت وطأة المعركة الانتخابية في دائرتي محافظة دمياط ، حيث اتخذت شكلا جديدا من السجال بين المرشحين ليس على مستوى الشارع الدمياطي فحسب، لكن على صفحات السوشيال ميديا التي تحولت إلى معركة دعائية بين المرشحين.





ولا تعد فكرة إنشاء صفحة على «فيس بوك» للبعض مهمة سهلة خاصة لمرشحى المجلس ، فبعضهم لا يتعامل مع الإنترنت فلجأ إلى شركة أو مصمم مواقع لإنشاء الصفحة، واستغلت بعض شركات خدمات الإنترنت هوس الناس بـ«فيس بوك»، وأعلنت عن تقديم خدماتها لعمل صفحات على الموقع للمرشحين .





وعن مردود تلك الحملات الدعائية على الفيسبوك، قال مواطنون في دمياط إن لها ميزات كثيرة وعيوب، خاصة مع رواجها والإقبال عليها أكثر من الدعاية في الشارع.





أما عن أبرز عيوب تلك الدعاية - بحسب كلام الأهالي - هي أن المرشح قد يستعيض عن الجلوس مع الناس في مؤتمرات، ويكتفي بتصوير فيديو يشرح فيه برنامجه ويجيب فيه عن الأسئلة وينشره خلال صفحته فقط.





وقال مواطنون إنها على الجانب الآخر وفرت معلومات كافية عن كل المرشحين وسهّلت تواصلهم مع الناس مع جمع كل الانطباعت اللازمة عن كل مرشح وسهولة متابعة نشاطاته والتعرف عليه.





وقال مسؤول شركة للدعاية الإلكترونية في المحافظة، أن الوقت الحالي هو الأكثر نشاطا للشركة، حيث يتعامل مع 4 مرشحين من دمياط.





وقال إن المرشحين يتعاملون مع هذا النوع من الدعاية باعتباره الأهم في الوقت الحالي، ويرصدون مبالغا كبير في سبيل ذلك.





ويتنافس في انتخابات مجلس النواب في دمياط، قائمتين، الاولى وهى القائمة الوطنية للتغير من اجل مصر والقائمة الثانية أبناء مصر، و41 مرشح فردي بالدائرة الاولى وهى "بندر ومركز دمياط وراس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ " والدائرة الثانية 49 مرشح وتضم"فارسكور والزرقا وكفرسعد".





أبرز المرشحين بالدائرة الاولى والتى يتنافس بها 41 مرشح " ضياء الدين داوود النائب البرلمانى والذى يحظى بدعم كبير من أبناء دمياط وفرصته كبيرة بالفوز بمقعد بالدائرة وهناك ايمن رخا ابن كفرالبطيخ والذى يعتمد على تاريخ عائلته السياسي والخدمى وضياء بصل ووالدة على بصل برلمانى سابق ويعتمد بصل على دورة الخدمى هو ووالدة ، وكذلك ياسر ابوهندية نقيب المحامين والذى يخوض الانتخابات للمرة الاولى وتاييد كبير من المحامين وكذلك محمد مصطفي الماشطة مرشح حزب مستقبل وطن الذي يمتلك أرضية كبيرة من الشباب وخبرة سياسية ملحوظة وسامى سليمان رجل الاعمال والذى يعتمد على شعبيته ودورة الخدمى بين ابناء دائرتة.





ويعتبر أهالي بندر ومركز دمياط أنفسهم الأحق بتمثيلها بمرشح من داخلها، خاصة بعد ضم كفرالبطيخ للدائرة وهى مسقط رأس رخا ويسعى المرشحين لكسب أكبر من الأصوات بها، خاصة في ظل الثقل التصويتي لكفرالبطيخ وحرص أهلها على الإدلاء بأصواتهم، مما يجعل كفرالبطيخ بمثابة كلمة السر في حسم مقعدي الدائرة الأولي التي يرجح دخولها جولة الإعادة نظرا لكثرة عدد المرشحين بالدائرة بما يؤكد حدوث تفتيت للأصوات الانتخابية.





وهناك عدد من الوجوه الجديدة التي تبذل جهودا بارزة للحشد لصالحهم واتخذو من الفيس بوك وسيله أساسية للدعاية الانتخابية وبديلا لافتات بالشوارع حريصين على توجية رسائل للمواطنين عبر صفحاتهم ونشر فعاليات جولاتهم بقري ومدن الدائرة.





وبالنسبة للدائرة الثانية وتضم "فارسكور والزرقا وكفرسعد ويتنافس بها 49 مرشحا "فلم يختلف الوضع بها كثير عن الدائرة الاولى فتفتيت الاصوات بها هو المتوقع نظرا لعدد المرشحين الكبير ولكن جميع المرشحين اعتمدوا بشكل كامل في دعايتهم الانتخابية على الصفحات الممولة على الفيس بوك وايضا صفحاتهم الشخصية ومؤيديهم.





أبرز المرشحين بالدائرة الثانية "محمد لبيب البنا مرشح حزب الشعب الجمهورى على المقعد الفردى والبرلمانى السابق وابن قرية ميت الخولى عبدلله ويخوض الانتخابات معتمدا على دعم الحزب له وايضا معتمد على دعم ابناء مركز الزرقا ويواجه مجدى البساطى ابن مدينة فارسكور وبرلمانى سابق ويعتمد على كونة ابن مركز فارسكور والتى لم يمثلها نائب على مدار الفترة الماضية ويأمل اهالى فارسكور ان يكون احد مقاعد البرلمان هذى الدورة من ابناء فارسكور ، وهناك حسن عبدالوهاب ابن كفرسعد والذى يعتمد على دورة الخدمى لابناء دائرتة فهو كان من احد قيادات حزب مستقبل وطن ولكن قدم استقالته من الحزب.





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