التعليم : تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو اليابانية على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات ومسئولي التعليم العام على مستوى الجمهورية لمناقشة الاستعدادات النهائية، وخطة عمل المدارس وجداول الحضور والدراسة بالعام الدراسي الجديد في ظل تداعيات واستمرار فيروس كورونا.





جاء ذلك برئاسة الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية و التعليم ، و بحضور الأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرفة على مشروع المدارس المصرية اليابانية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لشئون الكتب، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي والتربية الخاصة، والأستاذ عماد الدين منصور رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي، وعدد من قيادات الوزارة.





وخلال الاجتماع تم مناقشة تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، مع التأكيد على أن عدد المدارس اليابانية في مصر (43) مدرسة تحوذ على أقصى اهتمام من الوزارة، بالإضافة إلى وضع خطة لزيادتها إلى (100) مدرسة مع الجانب الياباني، بجانب رفع كفاءة مباني عدد (35) مدرسة حكومية بمعاونة المشروع الياباني وتدريب المُعلمين على أنشطة التوكاتسو، وإمدادهم بالأدوات الخاصة بتنفيذ الأنشطة.



