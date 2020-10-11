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تعليم

التعليم : تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو اليابانية على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:52 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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ياسمين بدوي

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات ومسئولي التعليم العام على مستوى الجمهورية لمناقشة الاستعدادات النهائية، وخطة عمل المدارس وجداول الحضور والدراسة بالعام الدراسي الجديد في ظل تداعيات واستمرار فيروس كورونا.


جاء ذلك برئاسة الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية و التعليم ، و بحضور الأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرفة على مشروع المدارس المصرية اليابانية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لشئون الكتب، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي والتربية الخاصة، والأستاذ عماد الدين منصور رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي، وعدد من قيادات الوزارة.


وخلال الاجتماع تم مناقشة تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، مع التأكيد على أن عدد المدارس اليابانية في مصر (43) مدرسة تحوذ على أقصى اهتمام من الوزارة، بالإضافة إلى وضع خطة لزيادتها إلى (100) مدرسة مع الجانب الياباني، بجانب رفع كفاءة مباني عدد (35) مدرسة حكومية بمعاونة المشروع الياباني وتدريب المُعلمين على أنشطة التوكاتسو، وإمدادهم بالأدوات الخاصة بتنفيذ الأنشطة.

وشدد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين على مديري المديريات بضرورة الالتزام بإجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي، وفق ظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، وفلسفته، ومتابعة تنفيذ ما ورد من الكتيب الإرشادي الذي أصدرته وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المحتوى على كافة الإجراءات الاحترازية لآليات استقبال العام الدراسي 2020-2021 التي سيتم تطبيقها داخل المدارس لحماية الطلاب من كورونا، وتوجيهات الوزارة الخاصة بغلق أي منشأة تعليمية في حالة ظهور كورونا.


وأشارت نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرفة على مشروع المدارس المصرية اليابانية إلى إطلاق الوزارة لبرامج تعليمية بجدول معلن لشرح الدروس وتقديمها بشكل مميز مع إعادتها 3 مرات يوميًا؛ لمتابعة أولياء الأمور مع أبنائهم الطلاب بشكل دوري.  

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