نشأت الديهي عن التصالح مع الإخوان: الخصومة معهم إلى يوم الدين

علق الإعلامي نشأت الديهي ، على كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة عن فكرة التصالح مع الجماعة الإرهابية.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TeN» أن الرئيس قال: « لا تسامح مع من استباح أمن مصر وشعبها واستقرارها... لا تصالح مع من يريدون هدم مصر، ومع من يأذي شعب مصر و100 مليون مصرى، وكل من يقدم الأذى للمصريين من سيدات ورجال وشباب وأطفال مصر".





وتابع الديهي: "نحن في خصومه معهم إلى يوم الدين، والرئيس قال لأحجج هؤلاء يوم القيامة.. فهم يقولون الله وأكبر بالباطل...أقول للمصريين انتبهوا للناس اللي بتكرهكم بجد.. اللي عايزين يقلبوا فرحكم مآتم.. فعدم المعرفة لا يعفي من المسؤولية.. الرئيس حسمها اليوم".





وطالب الإعلامي نشأت الديهي، تنفيذ حكم الإعدام على قيادات الإخوان التي صدر ضدهم أحكام قضائية قائلا:" هؤلاء ثبت بالأدلة أنهم أذنبوا فلماذا لم نتخلص منهم؟".





وأضاف الديهي ، صفوت حجازي حتي هذه اللحظة يعيش وهو من حرض على القتل لماذا لا يتم تنفيذ حكم الإعدام عليه..فالأم والأب المكلوم الذين فقدوا أبنائه لم يقتل أبنائهم إلا بدعو من القرضاوي الذي قال اقتلو الضباط والجنود".





وتابع:" من أفتي بقتل أولادنا لا يستحق الحياة.. ومن قتل السادات لايستحق الحياة"، مستشهدا بقول الله تعالي :"ولكم في القصا حياة يا أولي الألباب.. فهل أكون أكون مذنب عندما أطلب بإعدامهم فأنا أحرض على تطبيق العدل".





قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مسلسل "الأختيار"، عبارة عن جرعة فيتامانت وطنية لتقوية المناعة.





وعرض الديهي، أنه كلام الرئيس عن الفيلم في خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، والذذي قال فيه: " ما تم تقديمه فى الاختيار لم يكن به مبالغة، وكانت وقائع حقيقية رغم ما حملته من قسوة للمصريين، وهذا أمر ملفت للنظر.. والمسلسل كان رسالة إلى مصر والخارج أيضا، قائلا: "الشكر لكم مش على الجهد المبذول.. ولكن الفكرة التى تم تقديمها أكثر من رائعة وعظيمة".





وتابع الديهي: " نحن نعد العدة للبناء وليس الهدم أما هؤلاء يعدون لقتل الناس وتدمير الأرض.. والنصر يكون بالبناء والتعمير، الرئيس قال اللي اتعمل في مصر خلال 5 سنوات أقسم بالله يساوي عمل20 سنة..".