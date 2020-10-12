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أخبار البلد

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر.. تفاصيل

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
عادة ما تتصدر الاستفسارات حول كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي خلال شهر اكتوبر  محركات  البحث وسوف نستعرض معًا كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وكذلك الطرق المختلفة التي وفرتها الشركة لسدادها.


وتتيح الشركة المصرية للاتصالات WE لعملائها أكثر من طريقة للاستعلام عن قيمة الفاتورة؛ وذلك من خلال موقع الشركة على الإنترنت www.te.eg حيث يمكن للعميل الاستعلام عن الفاتورة من خلال الرابط:  https://billing.te.eg/ar-EG حيث تظهر الصفحة الخاصة بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، والتي تطلب من العميل إدخال كود المنطقة أو المحافظة (02 للقاهرة الكبرى ) ثم كتابة رقم التليفون الأرضي، وبعدها الضغط على زر (أظهر الفواتير) عندها يظهر إجمالي الفواتير المستحقة فقط أو تظهر رسالة "لا يوجد فواتير مستحقة للسداد" إذا كان قد سبق وتم سداد الفاتورة، كما تظهر خانة بقيمة الرصيد لدى العميل حيث يمكنه إضافة رصيد فى حسابه لضمان سداد الفاتورة التالية في موعدها وعدم تجاوز المهلة المحددة للسداد.

وحفاظا على سرية بيانات العملاء يقوم الموقع بإخفاء تفاصيل حسابات العملاء، ويمكن للعميل الاطلاع على المزيد من بيانات الفاتورة والفواتير السابقة عن طريق تسجيل الكود الخاص به والمكون من أربعة أرقام، والذي يمكنه الحصول عليه من خلال أى منفذ من منافذ الفون البوتيك التابعة للشركة، كما يمكنه الاطلاع على تفاصيل الحساب عن طريق عمل حساب على موقع الشركة.

ويتيح موقع المصرية للاتصالات www.te.eg خدمة السداد الإلكتروني توفيرا للوقت وتسهيلا للعملاء فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وتجنبا لعدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويتم ذلك بالضغط على خانة (اختر للسداد) ثم اختيار كلمة (ادفع) التي تكون موجودة في أعلى الشاشة، بعدها ستظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، ومن ثم يتم الضغط على (سدد) واختيار طريقة الدفع الأفضل للعميل عن طريق الفيزا أو عن طريق الماستر كارد.




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