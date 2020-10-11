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مرأة

دراسة تحذر الرجل الأعزب وصاحب الدخل القليل بشأن كورونا.. اعرف الحكاية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:30 م
دراسة تحذر الرجل
دراسة تحذر الرجل الأعزب وذو الدخل القليل بشأن كورونا
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حياة عبد العزيز
حذر الباحثون في دراسة جديدة الرجال ذو الدخل القليل ومستوى، ومستوى تعليمي أقل، ولم تكن متزوجًا ، وولد في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، هذه هي العوامل التي تتعلق بارتفاع خطر الوفاة من فيروس كورونا Covid-19.

قال مؤلف الدراسة سفين دريفال من جامعة ستوكهولم في السويد: "يمكننا أن نظهر أن هناك تأثيرات مستقلة لعوامل خطر منفصلة مختلفة تم طرحها في المناقشات والأخبار حول فيروس كورونا Covid-19.


وأضاف دريفال: "كل هذه العوامل مرتبطة بشكل فردي بارتفاع خطر الوفاة من Covid-19".

تستند الدراسة إلى بيانات من المجلس الوطني السويدي للصحة والرعاية حول جميع الوفيات المسجلة من فيروس كورونا Covid-19 في السويد للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق.

في دراسة نُشرت في مجلة Nature Communications ، أوضح دريفال أن المولودين في الخارج يقل معدل الوفيات لديهم عمومًا عن الأشخاص المولودين في السويد.

يبقى الخطر المرتفع للوفاة من Covid-19 لهذه المجموعة بعد سيطرة الباحثين على ظروف، مثل الدخل ومستوى التعليم.

تُظهر الدراسة أن كون المرء رجلًا يتمتع بدخل منخفض ومستوى تعليمي منخفض يؤدي أيضًا إلى ارتفاع خطر الوفاة من Covid-19، وفيما يتعلق بهذه الجوانب، فإن هذا يتفق أيضًا مع أنماط الوفيات الناجمة عن أمراض أخرى.

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أظهرت النتائج أن الرجال معرضون أكثر من ضعف خطر الوفاة من Covid-19 من النساء.

وأشار فريق البحث إلى أن عددًا من الدراسات السابقة أظهر أيضًا أن الأفراد غير المتزوجين لديهم معدل وفيات أعلى من أمراض مختلفة.

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