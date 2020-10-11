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توك شو

المتحدة للخدمات الإعلامية: شعرنا بالفخر والمسئولية عندما طلب الرئيس منا المزيد من الأعمال

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:25 م
المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية
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قسم التوك شو
قال حسام صالح المدير التنفيذي والمتحدث باسم المتحدة للخدمات الاعلامية عن تكريم الرئيس  لفريق الاختيار، إن التكريم أشعرنا بالحب والفخر والاحساس بالتقدير والمسؤولية و خصوصا عندما طلب الرئيس منا المزيد من الاعمال. 
 

وعلق صالح خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «on»،  على تكريم  الرئيس السيسي  اليوم لفريق عمل مسلسل " الاختيار  "  على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في نسختها 32  حول حروب الجيل الرابع قائلًا " مشاعر تكريم الرئيس تعكس  الفخر والحب و الإحساس بالتقدير للمجهود الذي قام به فريق مسلسل " الاختيار  "  وهي مشاعر مختلطة  تجعلنا اليوم نشعر بأن لكل مجتهد نصيب".

 
وأضاف أن كل فرق العمل التي تعمل في إنتاج الدراما في شركة "سينريجي" وجميع العاملين في المتحدة للخدمات الاعلامية شعروا بالتقدير .

 وإستطرد قائلًا "حديث الرئيس اليوم اشعرنا بالمسؤولية  حينما قال محتاجين نماذج مثل " الاختيار " خلال الفترة القادمة ".
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