الباز يكشف المقصد الحقيقي من حديث رئيس الوزراء اليوم خلال الندوة التثقيفية

كشف الإعلامى محمد الباز المقصد الحقيقي من المحاضرة "مصر ما بين الماضى والحاضر" التى القاها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم.





وأوضح الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن رئيس الحكومة رصد بدقة شديد كيفية حدوث خلال في الدولة، مرجعا السبب إلى الزيادة السكانية فى الدولة والتى نتج عنها زيادة المصروفات.





وعقب الباز، أن فى الفترة من 1900 وحتى 1950 كان عدد السكان يتناسب مع قدرات الدولة من الخدمات الأساسية، وتطور عدد السكان الرهيب الذي بدأ مع بداية النصف الثاني من القرن الـ20.





وتابع الإعلامى محمد الباز، منذ عام 1950 بدأت الخلل يحدث بين عدد السكان والخدمات الأساسية فى الدولة.





و قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تحتاج حاليا أن تعيش 18% من المساحة الكلية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت مضاعفة رقعة المساحة لتصل إلى 7%، من خلال جهد كبير بطريقة غير مسبوقة، ووفق محددات مثل الموارد المائية، والتي تساهم في عملية التوسع الأفقي في أي دولة.





وأضاف مدبولي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر على مدار 120 عاما شهدت اختلال التوازن بين الموارد والاستخدامات وبالتحديد منذ عام 1950، حيث كانت الموارد في مصر خلال العام الحالي 2020 تريليون و300 مليار، والاستخدامات تريليون و750 مليارا، بخلاف المنح والقروض وسداد الفوائد الخاصة بالقروض، مشددا على أن الزيادة السكانية تأتى في إطار الأعباء المتسارعة على الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية والدعم المقدم إلى المواطنين.









وأشار رئيس الوزراء، إلى أن متوسط الدعم لكل مواطن كان في عام 2000 يصل إلى 200 جنيه والآن وصل إلى 3200 جنيه لكل فرد، ومتوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام 1700، وفى عام 2020 وصل إلى 22700 جنيه، والدولة تبذل مجهودا غير عادى من أجل مواجهة حجم النمو الهائل، ومازال الطريق طويلا، وتضاعف الإنفاق على الصحة 11.3 ضعف، وتضاعف الإنفاق على التعليم سواء ما قبل الجامعي والجامعي 8 أضعاف.





وتابع أن مصر كانت تستقبل مولودا كل 20 ثانية بالعام 1980، وأصبح الآن كل 13.5 ثانية، وكل مولود جديد يكلف الدولة 13100 جنيه، لافتًا الى أن عدد السكان تضاعف عام 2020 بنسبة 400 %، مشددا على أن تلك الزيادة كانت لها تداعيات.



