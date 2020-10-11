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رياضة

منافس الأهلي.. رغم خسارته الدوري في الجولة الأخيرة.. الوداد يفوز على الفتح ويضمن المشاركة الإفريقية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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عمر سلامة
ضمن الوداد الرياضي تواجده بدوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، بانتصاره مساء اليوم الأحد، على مُضيفه الفتح الرباطي، بهدفين مقابل واحد في المباراة التي جرت في ملعب الحسن،بالجولة الأخيرة للدوري المغربي.

وكان الفريق المُضيف سباقا للتسجيل عند الدقيقة الـ32 من ركلة جزاء نفذها اللاعب جوزيف كومبوس، قبل أن يعدل الوداد النتيجة في الدقيقة الـ41 بواسطة غباغبو.

وبحث الوداد عن هدفه في نصف اللقاء الثاني إلى غاية الدقيقة الـ88 الذي شهد لهدف انتصار الفريق الأحمر.

وبفوزه اليوم يكون فريق الوداد قد أنهى الموسم في مركز الوصافة، برصيد 59 نقطة، ليضمن بذلك مشاركته في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل.

من جانبه، احتل فريق نهضة بركان المركز الثالث في جدول الترتيب، ليضمن بدوره المشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي خلال الموسم المقبل.
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