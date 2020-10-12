إشادة حزبية برسائل السيسي في الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة.. ويؤكدون: الرئيس عبر عن لسان 100 مليون مصري برفضه القاطع للمصالحة مع أعداء الوطن

نائب "مستقبل وطن": كلمة السيسي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة تعزز معركة الوعي في مجابهة الفكر الخبيث

إسلام الغزولي: رسائل الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية حاسمة مع أعداء الوطن.. ورفض المصالحة إرادة شعبية

أمل رمزي: الرئيس أدرك حجم التحديات.. وتجربتنا ستكون نبراسًا للتنمية والاستقرار لكل دول العالم









وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الرسائل المهمة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، التي عقدت اليوم الأحد، في إطار احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، قائلا: إن الحروب المباشرة كانت تستخدم في الماضى لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، لكن الآن هناك أجيالًا جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، ويعاد تصديرها للرأى العام في مصر، لتحويل الرأى العام لأداة لتدمير للدولة.

وأضاف الرئيس السيسي: "القضية الموجودة اللى قلقان منها ودايما بأكد عليها هي الحفاظ على بلدنا، كتير من رجال السياسة والمثفقفين في أعقاب 2011 قعدت معاهم واتكلمت معاهم، القضية مكنتش قضية تغيير، قد ما هي قضية فهم حقيقى لحجم التحديات التى تواجه الدولة".

وشدد الرئيس، على أن "مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج".





وحول هذا الامر، أشاد عدد من الاحزاب السياسية برسائل الرئيس، مؤكدين أن الرئيس يؤكد عشقه لتراب الوطن وغيرته الشديدة على شعبه ومقدراته، وأنه لن يضع يده في يد جماعة آذت شعبه ويتّمت أسره، وأفزعت أبناءه، ونشرت الذعر والخوف وسطهم.





ثمن المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة؛ التي تأتي جميعها في إطار تعزيز معركة الوعي التي تخوضها الدولة ضد الخونة وأهل الشر.

وأضاف رشاد، في تصريحات له، أن الرئيس يؤكد عشقه لتراب الوطن وغيرته الشديدة على شعبه ومقدراته، وأنه لن يضع يده في يد جماعة آذت شعبه ويتّمت أسره، وأفزعت أبناءه، ونشرت الذعر والخوف وسطهم، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عن قضية المصالحة رسالة هامة جاءت في توقيت مناسب للداخل والخارج.

وأشار رشاد، إلى أن الرئيس حريص على الحديث بكل شفافية ووضوح مع الشعب حول مختلف القضايا، وجعلهم على دراية كاملة بكل ما يدور حول وطنهم من تحديات وما يستهدفه من طموحات؛ وهو الأمر الذي عزز قضية مجابهة الفكر الخبيث والشائعات التي يبثها الخونة، المتاجرين باسم الدين، مؤكدًا أن الرئيس عبر عن لسان 100 مليون مصري برفضه القاطع للمصالحة.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أن جماعة الإخوان الإرهابية لم يعد لها أي رصيد داخل الشارع المصري، لأنها جماعة منبوذة خلقًا وفكرًا وعقيدةً، وضعت اسمها في مزبلة سجلات التاريخ، مؤكدًا أن الشعب المصري على دراية ووعي كامل بكل ما يحاك ضد وطنه من مخططات وما تستهدفه تلك المخططات من تدمير المجتمع وهدم كيانه؛ ومن ثم لن يسمح بإعادة تلك الجماعة للمشهد مرة أخرى.

وأكد رشاد، أن مصر لن يثنيها عن مواصلة مسيرة التنمية والنهوض أية تحديات، وأن وحدة وتكاتف الشعب خلف مؤسساته وجيشه هو الضمانة الحقيقية لمواجهة أية مخططات ومؤامرات، موجهًا التحية للقوات المسلحة على جهودها لدعم عجلة التنمية والبناء وتوفير حياة آمنة ومستقرة.

ولفت رشاد، إلى أن الرئيس السيسي صنع حالة فريدة من تجميع الشعب خلف مؤسساته، وتوحيد كلمته، وإعادة تأهيله بالقدر الذي يمكنه من الوعي بما يحيط به من تحديات، متابعًا:"راهن الرئيس على وعي الشعب وكسب الرهان.. وسنظل دائمًا فخورين برئيسنا الوطني الذي أعاد لمصر ريادتها ومكانتها وحضارتها.. وسنكون دومًا عند ثقته".





كما، أكد إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الاحرار لشئون الشباب وعضو المكتب السياسي للحزب أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم ٣٢ في إطار الإحتفالات بالذكرى السابعة والأربعون لإنتصارات أكتوبر جاءت حاسمة مع أعداء الوطن الذين انسلخوا من الأنتماء إليه وارتموا في أحضان أجهزة معادية قائلا:" رسائل الرئيس تعبر وبصدق عن نظره المصريين تجاه أعداء الوطن وأنه لا تصالح معهم مهما كانت التحديات".





جاء ذلك فى تصريحات له اليوم الأحد، مؤكدًا أن الإرادة الشعبية المصرية تقف خلف القيادة السياسية وعدم التصالح مع من يريد هدم الدولة المصرية، وإيذاء شعبها وتدميرها، مؤكدًا علي أن الشعب المصري يدرك بكل قوة القضية، وأن الأعداء لا مكان لهم بين المصريين بعد إجرامهم فى حق الوطن، علي مدار السنوات الماضية والاستهداف المستمر.





ولفت القيادي بحزب المصريين الأحرار، إلي أن مصر تتعرض لحروب جديدة للتأثير على الرأي العام وتحويله لأداة لتدمير الدولة، ولكن الشعب المصري قادر على إفشال كافة محاولات المساس باستقرار الدولة مهما كانت التحديات، مشيرا إلي أن نهج الرئيس علي المصارحة مع الشعب طرح كافة القضايا أمام المواطنين يمثل دائما رسالة طمأنة بأننا نسير في الطريق الصحيح ، مؤكدا على أهمية زيادة الوعي والعمل على تنمية الإدراك خاصة للشباب.





وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن ما شهدته مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات يأتي بفضل توجيهات الدولة وحرصها الدائم على تحقيق تنمية حقيقية، حيث تُسابق مصر الزمن من أجل استكمالمسيرة التنمية، بعدما شهدته من تراجع في السنوات الماضية.





ومن جانبها، أشادت النائبة امل رمزي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد بتصريحات الرئيس السيسي اليوم ، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ، والتي اكد فيها علي أهمية زيادة الوعي وان مصر تخوض حربًا لزيادة الوعي ، مشيرةً إلى أن الرئيس كشف الحقائق امام الجميع وعلي الجميع تحمل المسئولية تجاه وطننا الغالي.





وأضافت رمزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان الرئيس السيسي بعث بعدة رسائل أولها أن البلاد تواجه تحديا كبيرا عنوانه استقرار الدولة ، وأنه لا يمكن المصالحة مع من يريد هدم مصر، أو تشريد شعبها وتأكيده أيضا بان هناك أجيالا جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، ويعاد تصديرها للرأي العام في مصر، لتحويله أداة تدمر للدولة ، مؤكدة بان الرئيس السيسي ادرك حجم المسئولية وحجم التحديات وانه قادر علي بناء مصر الحديثه من جديد وان تجربتنا ستكون نموذج ونبراس للتنمية والاستقرار لكل دول العالم.





وبينت امل رمزي بان الرئيس وضع خطط واستراتيجيات هدفها التنمية ومواجهه التحديات وسنجني ثمارها قريبا وان رهانه علي الشعب لن يخيب ولكن مع ضرورة زيادة الوعي حتي يدرك حجم التحديات.





وتقدمت عضو الشيوخ بالشكر للقوات المسلحة علي الدور الوطني الكبير الذي قامت به علي كافة الأصعدة حتي وصلنا لما نحن فيه من استقرار وامان وتقدمت بالشكر للشرطة ووزارة الداخليه العين الساهره علي امن الوطن وما يقدمونه من تضحيات حتي ننعم بالامن.