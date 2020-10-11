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رياضة

أخبار الزمالك.. حقيقة إصابة ساسي بكورونا.. وقرار جديد من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:36 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الاحد  ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

كشفت مصادر مطلعة، عن موعد انضمام التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك لمعسكر الفريق في المغرب، استعدادًا لملاقاة نادي الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



نفى مهند عون، وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي، إصابته بفيروس كورونا أثناء معسكر المنتخب.




خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة للكشف عن فيروس كورونا استعدادا للسفر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 18 من الشهر الجاري.




طالبت اللجنة الأولمبية المصرية، كافة الاتحادات بتطبيق اللوائح ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد لجوئه للقضاء الإداري.


مازالت أزمة خناقة محمود عبدالرازق " شيكابالا " لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الممثل أحمد فهمى تفرض نفسها على الشارع الكروى فى مصر.

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