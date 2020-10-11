أخبار الزمالك.. حقيقة إصابة ساسي بكورونا.. وقرار جديد من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور

كشفت مصادر مطلعة، عن موعد انضمام التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك لمعسكر الفريق في المغرب، استعدادًا لملاقاة نادي الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
نفى مهند عون، وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي، إصابته بفيروس كورونا أثناء معسكر المنتخب.
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة للكشف عن فيروس كورونا استعدادا للسفر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 18 من الشهر الجاري.
طالبت اللجنة الأولمبية المصرية، كافة الاتحادات بتطبيق اللوائح ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد لجوئه للقضاء الإداري.
مازالت أزمة خناقة محمود عبدالرازق " شيكابالا " لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الممثل أحمد فهمى تفرض نفسها على الشارع الكروى فى مصر.