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حوادث

بينها 1975 مخالف تجاوز سرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الادارة خلال 24 ساعة عن ضبط (4827) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1975) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(201) مخالفة السير بدون تراخيص و(14) دراجات نارية مخالفة و(40) مخالفة شروط الترخيص و(29) مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتى ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

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