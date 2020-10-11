AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائب وزيرة الصحة: كل مولود جديد يكلف الدولة 13100 ألف سنويا حتى بلوغه سن العشرين

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:31 م
طارق توفيق، نائب
طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان
Advertisements
إسراء صبري
قال طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إنه منذ عام 1950 لم يكن لدى مصر سياسة سكانية واضحة، وبناء عليه لم يكن هناك رؤية واضحة للقضية السكانية وطرق حلها.

وأكمل "توفيق" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه حتى السبعينات كنا نفخر بعدد سكان مصر الكثير، ولكن هذا الأمر غير صحيح، الدول وقوتها ليس لهم علاقة بعدد السكان بل بقدرتهم على العمل والتعليم.

وأضاف منذ 2010 وحتى 2018 حدثت زيادة كبيرة ومختلفة تماما في زيادة النمو وعدد المواليد، معقبا: من 2012 حتى 2014 مصر سجلت أعلى معدل زيادة مواليد منذ عام 1985.

وأشار إلى أنه منذ2010 حتى 2019 وصل عدد المواليد إلى 23مليون، متابعا: من 2000 إلى 2009 كان هناك 15 مليون طفل، وحدثت طفرة كبيرة وغير متوقعة خلال هذة الفترة.

وتابع: كل مولود جديد يكلف الدولة 13100 ألف جنيه سنويا حتى يصل إلى سن الـ20، معقبا: هناك أمور عديدة لم يتم جمعها وإضافتها إلى هذا المبلغ مثل التأمين الاجتماعي والصحي وغيره.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعداد السكاني بالشرقية يتجاوز 7.5 ملايين نسمة

وزير قطاع الأعمال العام: نتوجه لصناعة السيارات الكهربائية والتحول الرقمي كلفنا 50 مليون دولار

الإسكان: التعديات على أراضي الدولة يمثل خطرا على الأمن القومي.. فيديو

نائب وزير الصحة: مصر تشهد طفرة في المواليد بعد 2011

مدبولي خلال الندوة التثقيفية: انخفاض معدل الأمية لـ 19%.. ونستقبل طفلا جديدا كل 13.5 ثانية.. إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة خلال الأشهر القادمة

خلال كلمته بالندوة التثقيفية.. مدبولي: الحروب والإرهاب كان لهما تأثير شديد على شكل الدولة.. والدولة بذلت جهودا كبيرة لتصحيح المسار بحجم ضخم من المشروعات بتكلفة أكثر من 4 تريليونات جنيه

ترشيحاتنا

فيروس كورونا يقضي على 10000 فأر

3 لاعبين على أعتاب الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف الفريق

الفنان محمود حافظ: تكريم الرئيس السيسى وسام فخر ..فيديو

بينهما مصري.. القبض على وافدين بالسعودية

الأهلي وبيراميدز.. الأحمر يبدع ويتألق رغم النقص العددي في 75 دقيقة

تجديد حبس نجل حلمي طولان وآخرين في قضية فندق فيرمونت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر الرجل الأعزب وصاحب الدخل القليل بشأن كورونا.. اعرف الحكاية

فستان كشف عن خسارة وزنها.. شاهد كندة علوش تثير الجدل

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تظهر أناقة سميرة سعيد.. شاهد