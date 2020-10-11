نائب وزيرة الصحة: كل مولود جديد يكلف الدولة 13100 ألف سنويا حتى بلوغه سن العشرين

قال طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إنه منذ عام 1950 لم يكن لدى مصر سياسة سكانية واضحة، وبناء عليه لم يكن هناك رؤية واضحة للقضية السكانية وطرق حلها.



وأكمل "توفيق" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه حتى السبعينات كنا نفخر بعدد سكان مصر الكثير، ولكن هذا الأمر غير صحيح، الدول وقوتها ليس لهم علاقة بعدد السكان بل بقدرتهم على العمل والتعليم.



وأضاف منذ 2010 وحتى 2018 حدثت زيادة كبيرة ومختلفة تماما في زيادة النمو وعدد المواليد، معقبا: من 2012 حتى 2014 مصر سجلت أعلى معدل زيادة مواليد منذ عام 1985.



وأشار إلى أنه منذ2010 حتى 2019 وصل عدد المواليد إلى 23مليون، متابعا: من 2000 إلى 2009 كان هناك 15 مليون طفل، وحدثت طفرة كبيرة وغير متوقعة خلال هذة الفترة.



وتابع: كل مولود جديد يكلف الدولة 13100 ألف جنيه سنويا حتى يصل إلى سن الـ20، معقبا: هناك أمور عديدة لم يتم جمعها وإضافتها إلى هذا المبلغ مثل التأمين الاجتماعي والصحي وغيره.