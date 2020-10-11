AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تبون: مستمرون في مساعينا للتوصل لحل أزمة ليبيا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:26 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إن بلاده تواصل مساعيها لحل سياسي "سليم" في ليبيا، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بانتخابات تفرز مؤسسات سيادية، بعيدا عن الصراعات الدولية.

وأكدت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن كافة الحلول المقترحة لحل الأزمة الليبية تركز على إعطاء المهدئات، ولذلك فإن "أي حل ما عدا الانتخابات، يضيع الوقت ويؤزم الوضع".

وأورد أن نداء الجزائر بدأ يسمع له من وصفهم بـ"الكبار"، وهو الدعوة إلى العودة للشرعية الشعبية.

وكان الرئيس الجزائري قد شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا، في معرض حوار أجراه مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، مؤخرا.

وحين سئل عن الصيغة الممكنة للحل في ليبيا في ظل تعدد الوساطات، أشار تبون إلى أن الأزمة تفاقمت في البلد المجاور بسبب غياب المؤسسات، وهذا الفراغ كان موجودا حتى قبل سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وأوضح أن تنظيم هذه الانتخابات هو الصيغة القادرة على إفرز الشرعية المطلوبة من أجل بناء باقي المؤسسات الأخرى في ليبيا.

وأشار إلى أنه عقب الانتخابات سيكون هناك برلمان واختيار لرئيس وزراء أو ربما رئيس البلاد بشكل مباشر، ثم تنظيم التوازن بين القوى السياسية استنادا إلى الدستور.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤامرة وحرب للسيطرة على نفط ليبيا.. نبوءة القذافي تتحقق بعد 9 سنوات من مقتله - اوبزرفر

الشعب الجمهوري: مبادرة حكومة الوفاق الليبية لوقف إطلاق النار تتوافق مع الرؤية المصرية لحل الأزمة

إشادة حزبية بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا.. المصريين: دور القاهرة فرض خطوطا حمراء تمنع توغل حكومة الوفاق.. الشعب الجمهورى: انتصارًا للرؤية المصرية في ملف الأزمة الليبية

تونس تجدد دعمها لحل سياسي في ليبيا بلا تدخل خارجي

ترشيحاتنا

مصادر: الأهلى يفقد كهربا أمام الوداد المغربي

ميتسوبيشي تعود من جديد للحياة بشكل عصري.. صور

عيد ميلاد الهضبة.. كيف تغيرت شخصية عمرو دياب مع دينا الشربيني؟

3 لاعبين على أعتاب الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف الفريق

الأهلي وبيراميدز.. الأحمر يبدع ويتألق رغم النقص العددي في 75 دقيقة

فرنسا تكشف عن مكان اختفاء ثروة القذافي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر الرجل الأعزب وصاحب الدخل القليل بشأن كورونا.. اعرف الحكاية

فستان كشف عن خسارة وزنها.. شاهد كندة علوش تثير الجدل

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تظهر أناقة سميرة سعيد.. شاهد