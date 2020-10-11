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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:31 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم الاحد رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذى بعدد من المشروعات الجارية بنطاق المحافظة .

وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، والشركات الهندسية المنفذة للمشروعات والاجهزة المعنية .


ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الجهود فى العديد من القطاعات  الخدمية التي تهم المواطن  والمتابعة المستمرة فى هذا الشأن .  

وناقش محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء  الموقف التنفيذي لاعمال رفع  الكفاءة التي تتم بالأسواق  ومتابعة الأسواق بعد إزالة  الاشغالات منعا لعودتها مرة ثانية بما يتناسب مع الشكل الحضارى للمحافظة ، لافتا إلى  أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الأحياء والجهات المنفذة للمشروعات الحالية بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة .

واستعرض اللواء عادل الغضبان مع الحضور الموقف التنفيذى الحالى لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات .

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى بالمحافظة وإقامة مصارف لمياه أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار .

وذلك استعدادا لتساقط الأمطار فى موسم الشتاء القادم، واستعرض محافظ بورسعيد خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء، ورفع مناسيب وتركيب بالوعات امطار للمناطق التي تشهد تكدس للمياة للتعامل المبكر مع سقوط الامطار  بالاضافة الي التاكد  علي جاهزية سيارات كسح وشفط المياه بالتنسيق بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
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