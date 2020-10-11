مؤتمر جماهيري حاشد.. أهالي الجيزة والدقي والعجوزة يؤيدون محمد أبو العينين لعضوية مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسي، تقريرًا عن دعم أهالى الدقي والجيزة لـ النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، والوقوف إلى جواره وتأييده في الانتخابات البرلمانية لعام 2020، بحضور النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ.









التف حشد جماهيري ضخم، من أهالى الجيزة والدقي والعجوزة وكبار وشباب العائلات في بين السرايات والمساحة والحيتية وداير الناحية وأولاد علام وميت عقبة وأرض اللواء، لتأييد النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، والوقوف إلى جواره وتأييده في الانتخابات البرلمانية لعام 2020.









البداية كانت باستقبال حافل للنائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الجيزة- الدقي- العجوزة رقم 10 رمز المدفع، لمقر المؤتمر الانتخابي، وحرص لفيف من الحضور على تقديم التحية للنائب، والتعبير عن تمنياتهم له بالتوفيق، ووقوفهم إلى جواره.





ومن جانبه، عبر أبو العينين، عن امتنانه لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة على دعمهم الكبير له في الانتخابات البرلمانية، قائلا: «زيارتكم شرف أعتز به، وأدعو الله أن أكون بجانبكم دائما، وأن أكون نائبا يليق بثقتكم».









وأكد النائب محمد أبو العينين، أن المشوار بدأ اليوم، لنهضة الدقي والجيزة والعجوزة، مضيفا: «لم أنظر يوما من الأيام لكرسي البرلمان ولم أطمع أن أكون نائبا، لكني شعرت بألفة ومودة كبيرة من أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، دفعتني للترشح لانتخابات النواب 2020، فعندما قررت الترشح، قمت بإعداد دراسة مستفيضة، وتم عمل 3 فرق مختلفة، لبحث مشاكل الدائرة، وسوف نواصل الدراسات للنهوض بالجيزة والدقي والعجوزة».









وكشف خلال المؤتمر عن إنشاء 6 مكاتب لخدمة المواطنين بالدقي والعجوزة، تابعة لجمعية أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، إضافة إلى فتح باب التقدم للحصول على منحة دراسية لـ 100 من أهالي شهداء الجيش والشرطة، مؤكدا أن أهالي دائرته دائما على رأس أولوياته، كما أعلن عن إنشاء «صالون النائب» لمناقشة مشاكل الدائرة، ويتم فيها تمثيل 5 أشخاص من كل منطقة، لبحث مشاكل المناطق والعمل على حلها.









وتابع أبو العينين: «لقاؤنا عهد ولم أعد بشيء ولم أنفذه، والشعار اللي هيجمعنا معا من أجل مصر، وأنا خادمكم وخادم كل واحد وثق فيّ بصرف النظر عما إذا كنت نائبا أم لا، الدقي والعجوزة جيراني وليكم عليا واجب الجيرة، وثقتكم لا تقدر بمال، وبتحط علي تكليف أكون معاكم، وعمري ما عاهدت حد إلا وكنت صادق».









واستكمل أبو العينين حديثه بأنه وخلال لقائه شباب وعائلات الدقي أنه أثناء زيارته للأكاديمية البحرية اقترح على عميد الكلية التبرع بعشر منح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة في وقت سابق، لكنه تعهد بالتبرع بمائة منحة دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة، ووعد بتقديم منح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة في الجيزة والدقي عرفانًا وتقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل مصر.



