أخبار الأهلي .. الأهلي يحافظ للزمالك على مركز الوصيف ويتعادل سلبيا مع بيراميدز.. وتعرف على موقف كهربا من مباراة المغرب

نشر موقع صدى البلد مجمعة من أخبار الأهلي على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها الآن.





انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه بيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول بدأ النادي الأهلي المباراة بقوة هجومية ملحوظة، ووصل لمنطقة جزاء بيراميدز أكثر من مرة وكانت الكرة الأهم كانت في الدقيقة ٥ من عمر المباراة.





كشف مراسل قناة النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن موقف محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول بالنادي، من اللحاق بالمباراة المقبلة أمام الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مراسل النادي الأهلي لاستوديو القناة لمباراة الفريق أمام بيراميدز، أن كهربا شعر بشد خفيف في العضلة الخلفية، وسيتم عمل أشعة غدًا الاثنين للاعب للاطمئنان عليه والوقوف على حجم إصابته وقد يلحق بمباراة الوداد.





تواصل لجان التفتيش المشكلة من المختصين والخبراء ممن يملكون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات أعمالها الرقابية والتفتيشية على العديد من الهيئات الرياضية في مختلف المحافظات بدءًا من صباح اليوم الأحد وتستمر خلال الفترة المقبلة .

وتضمنت أعمال التفيش اليوم الأحد العديد من الهيئات أبرزها أندية الأهلى والزمالك واللجنة الأوليمبية المصرية واتحادات المصارعة والتجديف وسموحة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) وغيرها من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية.





أجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية اليوم طبقًا للإجراءات التي طالبها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وطالب كاف بإجراء كل فريق لمسحة طبية قبل السفر الي المغرب ب48 ساعه وهو ما قام به فريق الأهلي.

ومن المقرر أن يسافر فريق الأهلي الي المغرب بعد غد الثلاثاء برئاسة محمود الخطيب استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور نصف نهائ دوري أبطال أفريقيا .



