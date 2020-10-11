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مرأة

فستان كشف عن خسارة وزنها.. شاهد كندة علوش تثير الجدل

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت ياسمين عيسي ستايليست ؛ صورة جديدة الفنانة  كندة علوش صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة تكشف عن جمالها.

وظهرت كنده علوش فى الصورة بفستان جذاب باللون ا لاسود وهو ما كشف عن رشاقتها و قوامها المثالى من خلال اطلالتها الأنيقة الجريئة التى اعتمدت فيها على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها. 

وتصدرت الفنانة السورية كندة علوش مؤشرات البحث بـ جوجل بعد فترة غياب عن التمثيل  الحلقة الأولى من مسلسل إلا أنا ضي القمر، الذي تقوم ببطولته. 


يتألف ضي القمر من 10 حلقات، تقوم فيه كندة بدور الشيف عاليا التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك.


 وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.

واعتمدت تسريحة شعر مختلفة وجذابة.

فستان كشف عن خسارة وزنها.. شاهد كندة علوش تثير الجدل
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