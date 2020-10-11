فستان كشف عن خسارة وزنها.. شاهد كندة علوش تثير الجدل

صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة تكشف عن جمالها.

وتصدرت الفنانة السورية كندة علوش مؤشرات البحث بـ جوجل بعد فترة غياب عن التمثيل الحلقة الأولى من مسلسل إلا أنا ضي القمر، الذي تقوم ببطولته.









يتألف ضي القمر من 10 حلقات، تقوم فيه كندة بدور الشيف عاليا التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك.









وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.