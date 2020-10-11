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توك شو

محافظ الإسكندرية: منارة الأندلس ليست أثرا .. والمصلحة العامة أهم من المبنى

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:32 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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قسم التوك شو
قال اللواء محمد الشريف  محافظ الاسكندرية، إن الشائعات المثارة حول هدم مايسمى المنارة الاندلسية وكونها أثر ليست بأثر  قائلًا " هذا المبنى عمره 21 سنة  فقط وهو مايطلق عليه  إسم المنارة الاندلسية وهو في منطقة العجمي غرب الاسكندرية وهو  أنشئ عام 1999  وهو من تصميم  الفنان العظيم الدكتور محمد شاكر عميد كلية الفنون الجميله وقتها  وليس اثرًا أو تراثًا".


وإستطرد الشريف في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا" لازم الناس تعرف أن منطقة الكيلو 21 تعاني من تكدس سكاني مرتفع جدا وإزدحام مروري  لايمكن تخيله  والناس تشكو مر الشكوى  وهي منطقة  عشوائية   كان لزامًا أن تخضع للتطوير ".

وأشار إلى أنه مع بداية التطوير تم التنسيق مع وزارة النقل  لعمل كوبري بعرض خمس حارات وتكلفة 300 مليون جنيه  كاشفًا  ان  هذا التطوير  سيقلل  الازمة المرورية لعشرة دقائق  مقارنة  بساعة ونصف في السابق ".


وأضاف أنه تم مراجعة حالة المبني وهو ليس اثريًا ولا تاريخيًا ولا حتى ضمن المجلد الاثري للمباني القديمة  وتابع قائلًا " صحيح المبنى شكله جميل ويحمل طابعًا فنيا ً لكنه ليس اثرًا وكان لزامًا علينا أن نعالج مشاكل هذه المنطقة التي تعاني الأمرين وعملية التطوير كانت تضم هدم  هذا المبنى لانه ضمن طريق الكوبري المزمع إنشاؤه  ولم يكن لدينا حل أخر والاهم هنا هو مصلحة الناس".
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