الفنان عابد عناني: مسلسل الاختيار كشف تفاصيل كانت غائبة عنا ..فيديو

قال الفنان عابد عناني، عقب تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دوره فى مسلسل "الاختيار"، إنها كان يشعر بمسئولية كبيرة لتقديم الدور الحقيقى الإرهابي.





وأضاف "عناني"، في مداخلة هاتفية على قناة "النهار"، "كنا بنترحم على شهدائنا لكن مكناش فاهمين الحدوتة بكل تفاصيلها، ومسلسل الاختيار كان دقيقا فى كشف أدق التفاصيل".



