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الفنان عابد عناني: مسلسل الاختيار كشف تفاصيل كانت غائبة عنا ..فيديو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الفنان عابد عناني، عقب تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دوره فى مسلسل "الاختيار"، إنها كان يشعر بمسئولية كبيرة لتقديم الدور الحقيقى الإرهابي.

وأضاف "عناني"، في مداخلة هاتفية على قناة "النهار"، "كنا بنترحم على شهدائنا لكن مكناش فاهمين الحدوتة بكل تفاصيلها، ومسلسل الاختيار كان دقيقا فى كشف أدق التفاصيل".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرًا خاصًا لفريق التمثيل والإخراج بمسلسل "الاختيار"؛ على دورهم، والرسالة القوية التي وجهها هذا العمل الفني الدرامي، الذي أثر في نفوس المصريين وغير المصريين.

وأكد الرئيس السيسي، أثناء فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، أن الصدق في مسلسل الاختيار كان هو التأثير الحقيقي والأساسي، موضحًا أنه تم تقديم الوقائع بشكل حقيقي من دون أي مبالغة درامية أو تمثيلية، مما جعل الرسالة أقوى.

وأوضح أنه بالرغم من أن تلك الحقائق كان بها قسوة ومرارة على كل المصريين، ولكن هذا العمل له دلالة قوية ورسالة غير مسبوق تأثيرها، وشكر فريق العمل على الفكرة التي قدموها وليس العمل بها فقط.

وأشار إلى أن المصريين لم ينسوا أبناءهم من الشهداء قط، لافتا إلى أنه يجب نقل صورة هؤلاء الشهداء لكل بيت مصري لمعرفة مدى التضحية والعطاء.

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