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البنك الزراعي: تطوير 650 فرعًا على مستوى الجمهورية خلال عام ونصف

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:41 م
علاء فاروق، رئيس
علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري
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عادل نصار
قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن تطوير البنك الزراعي يساعد على تلبية احتياجات العملاء وتوفير منتجات مصرفية حديثة، مشيرًا إلى أنه خلال عام ونصف سيتم تطوير 650 فرعًا من فروع البنك الزراعى على مستوى الجمهورية، منوهًا بأنه تم إسناد 250 فرعًا كمرحلة أولى منذ شهر يناير الماضي وتم إنجاز وتطوير 120 فرعًا وسيتم استلامها خلال الأيام المقبلة. 

وأضاف "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم إسناد 400 فرع من فروع البنك إلى جهتين آخرين لتطويرهم، مشيرًا إلى أن اختيار البنك تقسيم تطوير فروع البنك على ثلاث جهات مختلفة وذلك كي يتم تحديث الفروع بشكل مميز وعلى أحدث تقنيات وفي مظهر موحد وعام لأفرع البنك المنتشرة فى ربوع مصر.

وتابع: "توحيد شكل البنك الزراعي بشكل عام فى جميع فروعه بالدولة كعلامة مميزة للبنك لجميع العملاء المتعاملين معه من حيث اللوجو الخاص به واللون والشكل الخارجي المميز للبنك"، موضحًا أنه بجانب تطوير الفروع يتم تأهيل 450 فرعًا للبنك وذلك لتحديث جميع فروع البنك على مستوى الدولة المصرية.    


قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يعمل على استقطاب 3 آلاف موظف جديد للبنك الزراعي لدعم قطاع الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن قاعدة عملاء البنك المدخرين تتجاوز 3.5 مليون عميل، منوهًا بأن عدد عملاء الاقتراض الزراعى يصل إلى 650 ألف عميل.

وأضاف "فاروق" أنه "نستهدف توسيع قاعدة المستفدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على الاستفادة من الوصول بعدد عملاء الاقتراض الزراعى إلى 1.5 مليون عميل.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إلى أن عدد العملاء المقترضين من البنك يقدر بنحو 678 ألف عميل، لافتًا إلى أن ارتفاع عدد الشركات الراغبة في الاقتراض من البنك الزراعي يصل إلى 65 شركة، منوهًا بأن البنك يستهدف تمويل 150 شركة صغيرة ومتوسطة خلال الفترة القادمة.
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