ضبط مدير مطحن تلاعب فى اوزان الدقيق المدعم بالغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق البلدى) بمحافظة الغربية لإنتاجه (368 طن دقيق بلدى مُدعم ومخصص للمخابز البلدية بها نقص فى الأوزان بمقدار 172,5 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة 50 كيلو جرام بإجمالى وزن 1269,6 طن) بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة .





وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.