وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يترأس اجتماع الهيئة الملكية للجبيل

ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس ادارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمدينة رأس الخير الصناعية، ثم قام بجولة تفقدية على عدد من المشاريع الصناعية بمدينة رأس الخير الصناعية للوقوف على جهوزية المصانع وخططها التشغيلية.





وأكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع أوجدت مدنًا صناعية تُعد شاهدًا على نجاح القطاع الصناعي السعودي، وقدرته الكبيرة على تنمية الاقتصاد الوطني.





ولفت الانتباه إلى أن الجبيل وينبع، ورأس الخير وجازان بتكامل خدماتها ووجود هذا العدد من المصانع تُعد حلمًا للشركات الصناعية الكبرى، عادًا المدن الصناعية في المملكة من النماذج الرائدة التي يسعى أي مستثمر صناعي إلى أن يبدأ مشروعه فيها، لما تتمتع به من إمكانات جبارة، وتكامل للخدمات، وتوفر لجميع متطلبات المشروع الصناعي، فوجود هذا العدد من المصانع في موقع واحد يسهل على المستثمرين الحصول على احتياجاته بكل يسر ويقلل الحاجة إلى نقل المواد من مدينة إلى أخرى.



