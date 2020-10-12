بالكمامة وواقي الوجه والقياس الحراري... صور ترصد أجواء بدء الدراسة في المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس





ومنذ اليوم الأول لإنطلاق الدراسة في المدارس الرسمية الدولية الحكومية ، تلاحظ الإلتزام الكامل بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ، بالصور أجواء انطلاق الدراسة في المدرسة الرسمية الدولية الحكومية في التجمع الخامس ، حيث تشير الصور إلى أنه قد إلتزم الطلاب بإرتداء الكمامات و و واقي الوجه ، كما ارتدى المعلمون الكمامات ايضا ، وحرصت إدارة المدرسة على استخدام الكواشف الحرارية في قياس حرارة كل طالب قبل الدخول إلى المدرسة.





وحرص طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في المدارس الرسمية الدولية الحكومية ، على إلتقاط صور تذكارية في مع بدء الدراسة بالنسبة لهم ، داخل براويز جهزتها ادارة المدرسة لهذا الغرض.





وقالت وحدة المدارس الرسمية الدولية، إنه تم تجهيز المدارس الرسمية الدولية بشكل لائق لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرةً إلى أنه تم زيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وتم استكمال جميع مستلزمات تشغيل المدارس.

وكانت المدارس الرسمية الدولية الحكومية، قد بدأت بالمراجعة على الفصول الافتراضية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر وحتى الخميس 8 أكتوبر 2020.



وتم عمل مقابلة لأولياء الأمور في جميع المدارس الرسمية الدولية الحكومية ، لتوضيح خطة العمل كاملة خلال المرحلة القادمة والعام الدراسي الكامل والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالمدارس ونظام التعليم فيها.



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وبالنسبة للزي المدرسي في المدارس الرسمية الدولية الحكومية فهو كالتالي : - في مرحلة رياض الأطفال : تيشيرت بولو أبيض، وبنطلون ميلتون كحلي شتوي للمستوى الشتوي - في المرحلة الابتدائية : تيشيرت بولورمادي فاتح وبنطلون ميلتون كحلي، وجاكت كحلي شتوي للموسم الشتوي.



وتعد المدارس الرسمية الدولية، أحد المشروعات القومية الواعدة، والتي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية.



و أصدرت إدارة المدارس الرسمية الدولية بيانا إعلاميا، حذرت خلاله أولياء الأمور من الانسياق وراء الصفحات والمجموعات التي تنتحل صفتها وتتحدث باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأكدت ادارة المدارس الرسمية الدولية، أن هذه الصفحات والمجموعات المزيفة، تقوم بتداول معلومات وبيانات ليس لها أساس من الصحة.



وقالت الإدارة: "نحذر أي شخص من القيام بإنشاء أي صفحات أو مجموعات أو استخدام اسم أو شعار المدارس الرسمية الدولية بدون إذن كتابي من مؤسسة المدارس الرسمية الدولية".

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وشددت الإدارة على أن الصفحة الرسمية للمدارس الرسمية الدولية والصفحات الرسمية لفروع المدارس الرسمية الدولية هي المصدر الوحيد للمعلومات والأخبار الصحيحة.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة الضغط هنا الصفحة الرسمية للمدارس الرسمية الدولية من خلال

فتحت المدارس الرسمية الدولية الحكومية الموجودة على مستوى الجمهورية ، أبوابها لإستقبال الطلاب لبدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020/2021.