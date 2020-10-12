اليوم ..إجراء المقابلة الشخصية والكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة الأهرام الكندية



وحددت الكلية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ موعد لبدء عمل الفحوصات اللازمة لجميع العاملين بالجامعة بمعرفة الفرق الطبية التابعة لإدارة ٦ أكتوبر الصحية وذلك فى العيادة المركزية للجامعة بمبنى الفصول والمدرجات.

وجاء هذا بناء علي توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية (١٠٠ مليون صحة) فحص وعلاج الأمراض المزمنة (الضغط و السكر) والتي تهدف الي الاكتشاف المبكر لمتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة. وحددت الكلية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ موعد لبدء عمل الفحوصات اللازمة لجميع العاملين بالجامعة بمعرفة الفرق الطبية التابعة لإدارة ٦ أكتوبر الصحية وذلك فى العيادة المركزية للجامعة بمبنى الفصول والمدرجات.

3- الثلاثاء ٢٠٢٠/١٠/١٣يذكر أن جامعة الأهرام الكندية قررت عمل فحص طبى على العاميلين بالجامعة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر (الضغط و السكر ) ،ويأتى هذا تحت رعاية د.فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية.