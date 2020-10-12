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تعليم

اليوم ..إجراء المقابلة الشخصية والكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة الأهرام الكندية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
جامعة الاهرام الكندية
جامعة الاهرام الكندية
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حسام الفقى
أعلنت جامعة الأهرام الكندية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " عن إجراء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الأهرام الكندية المقابلة الشخصية والكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بالأيام الآتية: 1_ الاحد ٢٠٢٠/١٠/١١ 
2_ الاثنين ٢٠٢٠/١٠/١٢ 
3- الثلاثاء ٢٠٢٠/١٠/١٣ يذكر أن جامعة الأهرام الكندية قررت عمل فحص طبى على العاميلين بالجامعة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر (الضغط و السكر ) ،ويأتى هذا تحت رعاية د.فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية. 

وحددت الكلية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ موعد لبدء عمل الفحوصات اللازمة لجميع العاملين بالجامعة بمعرفة الفرق الطبية التابعة لإدارة ٦ أكتوبر الصحية وذلك فى العيادة المركزية للجامعة بمبنى الفصول والمدرجات. 

وجاء هذا بناء علي توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية (١٠٠ مليون صحة) فحص وعلاج الأمراض المزمنة (الضغط و السكر) والتي تهدف الي الاكتشاف المبكر لمتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.
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